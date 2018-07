Zocca, coppia in manette: in casa 10 chili di hascisc

ZOCCA (Modena) – Avevano in casa 10 kg di hascisc, oltre a una settantina di grammi di cocaina e 3 di marijuana. E’ quanto hanno sequestrato i carabinieri della compagnia Bologna Borgo Panigale a una coppia di conviventi: lui marocchino di 35 anni, lei polacca di 43. Sono stati arrestati a Zocca, nel Modenese, al termine di un’indagine partita dalla periferia di Bologna, in particolare dai servizi antidroga svolti dai carabinieri nella zona del centro Meridiana di Casalecchio di Reno.

Dai controlli del territorio sulla sospetta attività di spaccio dell’uomo gli investigatori sono arrivati all’appartamento di Zocca, dove il 35enne vive con la compagna.

Dopo la perquisizione i due sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Successivi accertamenti hanno rivelato che il marocchino, ufficialmente senza fissa dimora, era latitante dal 2010, quando era stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati di droga. Per quei fatti, l’uomo a novembre 2017 è stato condannato in primo grado, in contumacia, a 10 anni di reclusione. I due sono stati rinchiusi nel carcere di Modena.

