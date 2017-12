Volley Superlega, senza Ngapeth l’Azimut Modena cade in casa contro Padova

MODENA – Senza Ngapeth, assente per i noti dissapori con coach Stoytchev, l’Azimut Modena cade per 3-1 in casa contro Padova. Solito spettacolo di tifo e calore al PalaPanini, con oltre 4700 spettatori. “Abbiamo giocato con la mancanza di un allenamento e senza Earvin – ha commentato a fine partita l’allenatore di Modena Radostin Stoytchev – La squadra era tutta scomposta e organizzata male. Abbiamo giocato male e lo confermo. Nel primo set abbiamo il 6% al cambio palla, e nel secondo set il 9% di efficienza: quando giochi così non puoi vincere. Ora devo rianalizzare la partita”.

Del caso Ngapeth ha parlato il direttore generale Andrea Sartoretti: “Ritengo che quella relativa a Ngapeth non sia una situazione semplice da gestire, ma alimentare le polemiche non porta da nessuna parte e stiamo lavorando per mettere a posto la situazione. Padova? Ha fatto una grandissima gara”.

Il tabellino

Azimut Modena – Kioene Padova 1-3 (21-25, 25-27, 25-21, 16-25)

Azimut Modena: Mossa De Rezende 1, Urnaut 14, Mazzone 9, Sabbi 15, Van Garderen 13, Holt 6, Tosi (L), Rossini (L), Bossi 0, Pinali 1. N.E. Argenta, Penchev, Marra, Franciskovic. All. Stoytchev.

Kioene Padova: Travica 2, Cirovic 10, Polo 8, Nelli 23, Randazzo 21, Volpato 12, Balaso (L). N.E. Sperandio, Gozzo, Peslac, Premovic, Koprivica, Scanferla. All. Baldovin.

Arbitri: Venturi, Braico.

Note – Durata set: 25′, 32′, 28′, 27′; tot: 112′. Presenti 4745 spettatori per un incasso di 57.223 euro.