Volley Superlega, l’Azimut perde una gara infinita a Milano

MILANO – Coach Stoytchev senza Argenta e Sabbi infortunati parte con Bruno in regia, Urnaut opposto, le bande sono Ngapeth e Pinali, al centro Mazzone e Holt, il libero è Salvatore Rossini. Milano si schiera con Perez-Tondo in diagonale, Klinkenberg-Cebuly in banda, Averill e Piano al centro, il libero è Fanuli.

Partono forte le due squadre con un punto a punto serrato, si arriva al 4-5 con Milano avanti e Modena che non molla nulla. Modena va sul 6-5, Milano rimette la freccia, poi è parità 7-7. Lavora bene a muro la Revivre, 9-11 ed è time-out Stoytchev. Si arriva al 15-15 con Modena che resta attaccata a Milano. Piazza il break Modena con Ngapeth e si va sul 19-18. Alza i giri del motore l’Azimut che con un Bruno ispiratissimo scappa sul 22-18, poi è 23-21. La squadra di Stoytchev vince il primo parziale 25-22.

Parte forte Modena nel secondo set, i gialli forzano al servizio, Milano fatica, 5-3 in un PalaYamamay che spinge forte. Cala Modena, la Revivre si rialza subito, i meneghini mettono la freccia, 6-8. Resta avanti Milano, l’Azimut non trova il ritmo 9-12. Sbagliano tanto entrambe le squadre in ricezione, 11-16. Continuano le enormi difficoltà per Modena, 13-18 e Milano che resta lontana. Entra Swan Ngapeth per Earvin, 16-22. Milano vince il secondo set 16-25.

Il terzo set inizia con l’equilibrio a farla da padrona, Modena mette la testa avanti 6-5. Cambia marcia Modena che va sul 13-10 grazie a un ottimo side-out e a un Ngapeth devastante. Non molla Milano che torna sotto, 16-14. L’Azimut arriva al 24-19 senza grandi problemi, con Milano che fatica a reagire. Straordinaria rimonta della Revivre 24-23 che è straordinaria a muro. Modena fa suo il terzo set 25-23, è 2-1 nei parziali.

Milano parte fortissimo nel quarto set, 7-9 con Modena che continua una gara fatta di tanti alti e bassi. Resta avanti Milano che va sul 12-15 con una gara sontuosa al servizio. Scappa via la Revivre che si porta sul 20-14. Milano vince il quarto set 16-25, è tie-break. La Revivre vince 18-20 e 2-3 una gara infinita.