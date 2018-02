Volley Superlega, l’Azimut non perdona: è 3-0 con Latina

MODENA – Vince Modena, che consolida così il terzo posto in classifica, la gara che vale per la settima giornata di ritorno.

L’Azimut fatica in particolare nel primo e nel terzo set contro una Latina che si dimostra squadra ostica e tecnicamente valida. L’Azimut parte con Bruno in regia, è Urnaut che viene schierato come opposto viste la indisponibilità di Sabbi e Argenta, le bande sono Ngapeth e il giovane cresciuto nella cantera gialloblù Pinali, al centro Holt e Mazzone, il libero è Salvatore Rossini. Latina risponde con la diagonale Sottile-Starovic, in banda Savani-Ishikawa, al centro Le Goff-Rossi con libero Shoji. Si inizia in un PalaPanini che è ampiamente sopra ai 4mila presenti, le due squadre forzano, si gioca punto a punto,7-6. Piazza il break Modena con l’ace di Ngapeth, 9-6. Torna sotto Latina che va sul 14-13, poi è Holt in battuta a mettere in difficoltà Sottile e compagni. Mette la freccia la Taiwan Excellence che si porta sul 17-18. Resta avanti Latina che arriva al 22-23, Modena fatica. Si va sul 25-25 e la fine del set è tiratissima. Modena chiude il primo set 28-26.

Il secondo parziale inizia sulla falsariga del primo, 7-5 avanti Modena. Scappa via Modena, la squadra di Stoytchev si porta sul 15-10 con un Bruno straripante. Spinge l’Azimut, eccome, si va sul 20-14. Modena chiude il secondo set 25-17 e si porta sul 2-0.

Il terzo set è all’insegna dell’equilibrio con le due squadre che vanno punto a punto, 15-15 e parziale apertissimo. Scappa via Modena che arriva al 23-21. Si va sul 25-25 con Latina che non molla nulla. Chiude il set 28-26 e il match 3-0 l’Azimut che consolida il terzo posto in regular season.