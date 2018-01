Volley, in Coppa Italia l’Azimut Modena si ferma in semifinale

BARI – Niente da fare per l’Azimut Modena, che dice addio alla possibilità di giocare la finale di Coppa Italia. A Bari, dove sono in corso le Final Four, Modena ha perso per 3-1 in semifinale contro Civitanova.

Il tabellino

Cucine Lube Civitanova – Azimut Modena 3-1 (17-25, 26-24, 25-21, 25-21)

Cucine Lube Civitanova: Christenson 2, Juantorena 13, Stankovic 2, Sokolov 24, Kovar 2, Cester 6, Marchisio (L), Sander 8, Zhukouski 1, Grebennikov (L), Candellaro 10. N.E. Casadei, Milan. All. Medei.

Azimut Modena: Mossa De Rezende 0, Ngapeth E. 18, Mazzone 8, Argenta 9, Urnaut 10, Holt 13, Tosi (L), Rossini (L), Sabbi 2, Franciskovic 0, Pinali 0. N.E. Van Garderen, Ngapeth S., Bossi. All. Stoytchev.

Arbitri: Puecher, La Micela Sandro.

Note – durata set: 24′, 32′, 29′, 27′; tot: 112′.