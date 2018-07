Università: il Censis promuove gli atenei emiliani

Bologna in testa alla classifica, secondo posto per Parma, sesto per Modena e Reggio Emilia

REGGIO EMILIA – Sesta tra gli atenei di grandi dimensioni (da 20.000 a 40.000 iscritti), ed una media complessiva finale di 84,8 punti: questo il risultato assegnato a Unimore dalla classifica 2018/2019 elaborata dal Censis per conto del quotidiano Repubblica, che per quanto riguarda i punteggi raccolti dagli altri Atenei dell’Emilia Romagna mette Bologna in testa ai mega atenei con 91,2 punti e Parma al terzo posto.

La valutazione Censis/Repubblica è redatta sulla base di 5 macro indicatori che riguardano: servizi, borse, strutture, comunicazione e servizi digitali e, infine, internazionalizzazione.

Sulla base dei parziali assegnati, Unimore risulta ben posizionata per quanto riguarda l’internazionalizzazione dove tra i grandi atenei è 4° ed anche per i servizi in cui, sempre tra i grandi atenei, è 5° pari merito con Cagliari.

Decisamente lusinghieri i giudizi anche per quanto riguarda la didattica, dove i corsi di laurea Unimore si trovano nella top ten di un gran numero di gruppi disciplinari.

Parma

Bologna

classifica

Unimore

Università di Modena e Reggio Emilia