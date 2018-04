Truffe all’Inps con finte malattie e solidarietà: 7 arresti e perquisizioni

PARMA – Avrebbero truffato l’Inps mettendo in malattia i propri dipendenti, regolarmente al lavoro, o dichiarando l’impiego del contratto di solidarietà fra gli stessi lavoratori. Il tutto senza che gran parte degli impiegati sapesse nulla, visto che in mano ricevevano una busta paga forfettaria con le ore effettivamente lavorate mentre agli enti di controllo, Inps in primis, arrivavano i documenti che attestavano l’impiego degli ammortizzatori sociali.

E’ quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Parma, nell’ambito dell’inchiesta denominata Paga Globale. Nel giro di un paio d’anni la truffa avrebbe fruttato oltre 2.600.000 euro. In carcere è finito un imprenditore di origini campane, titolare di un’azienda di Fidenza operante nel settore della impiantistica industriale. Altre sei persone sono invece ai domiciliari e tra questi cinque sono commercialisti o consulenti del lavoro, residenti in provincia di Napoli ma operanti sempre nel territorio parmense.

Il sistema approntato dai cinque professionisti era in sintesi quello di pagare meno tasse a titolo di trattenute fiscali e previdenziali e di vedersi riconosciute dallo Stato indennità non dovute. In più la società era riuscita, nel tempo, a contabilizzare indebitamente ingenti crediti erariali grazie all’anticipo, per conto dell’Inps, delle indennità economiche di malattia e contratto di solidarietà. Questi crediti, fittizi e non spettanti, venivano successivamente utilizzati per compensare i debiti tributari e, conseguentemente, non versare le altre imposte dovute all’amministrazione finanziaria (ritenute alla fonte, Iva e imposte sui redditi).

I dipendenti pensavano di ricevere regolarmente quanto spettava loro, anche perché questo attestava la busta paga che consegnava l’azienda. In realtà non era così.

Pur percependo nell’immediato la loro retribuzione, non maturavano la giusta contribuzione ai fini pensionistici. I dipendenti erano stati anche sottoposti a licenziamento collettivo e collocati in “mobilità” e poi immediatamente riassunti da un’altra società riconducibile alle stesso imprenditore.

In questo modo, grazie alla consulenza dei professionisti compiacenti, l’imprenditore ha potuto fraudolentemente accedere alle agevolazioni previste per l’assunzione di lavoratori in “mobilità”, pagando meno di un quinto dei contributi previdenziali effettivamente dovuti.

Nell’ambito dell’indagine, è stato anche accertato un episodio di usura: uno dei professionisti coinvolti avrebbe prestato 10.000 euro ad un imprenditore del parmense con un tasso del 117%.

Oltre alle sette ordinanze di custodia cautelare, risultano indagate 26 persone con l’accusa di truffa ai danni dello Stato e frode fiscale (fra loro anche alcuni dipendenti). Emesso anche un provvedimento di sequestro preventivo di beni mobili, immobili, quote societarie e disponibilità liquide delle società coinvolte e dei solidali fino alla concorrenza dei tributi evasi, pari a 2,3 milioni.

Nell’operazione sono stati impiegati circa 100 militari del Comando Provinciale Parma e dei Reparti del Corpo territorialmente competenti con oltre 30 perquisizioni in provincia di Parma, Napoli, Salerno, Modena, Reggio Emilia, Roma e Crotone.

Reggio Emilia

Parma

Modena

guardia di finanza

truffa

Fidenza

Napoli

Crotone

Inps

finta malattia

imprenditore arrestato