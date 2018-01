Studente di conservatorio e pusher: arrestato a Carpi. VIDEO

CARPI (Modena) – Due passioni, la musica elettronica che studiava al conservatorio e la coltivazione di marijuana, una passione a cui dava sfogo nel garage di casa, diventato un laboratorio attrezzatissimo riuscendo a far nascere tipologie rarissime con un principio attivo tra i più alti mai riscontrati fino ad ora. Peccato che questo hobby l’abbia portato diritto nel carcere di Sant’Anna.

Era considerato dai carabinieri uno dei maggiori spacciatori della zona il 26enne finito in manette ieri grazie a un’operazione dei militari di Carpi. Il giovane, nato a Correggio, è stato arrestato con le accuse di coltivazione, detenzione e spaccio di marijuana. Nel suo garage-serra i militari hanno trovato una quarantina di piante appartenenti a tre rare sottospecie di cannabis, denominate Critical, Mango e Lemon, 2mila euro in contanti e un chilogrammo di marijuana pronta per lo spaccio.

Il giovane aveva una spiccata abilità nell’impollinazione, al punto da essere riuscito a produrre rari semi femminilizzanti che vendeva a 18 euro l’uno, nonché “tipologie di cannabis molto rare e – spiegano i carabinieri – con un livello di thc tra i più alti mai rincontrati nei sequestri condotti sino ad ora”. Uno studio che l’alchimista della marijuana aveva approfondito presentando agli acquirenti persino un catalogo delle diverse piante. Un via vai che non è passato inosservato ai carabinieri, che hanno dato il via alle indagini, arrivando ad arrestare il giovane spacciatore.

