San Martino: tra le case con fare sospetto, 5 fogli di via

Sono tutti pregiudicati fermati a bordo di un’auto ripresa più volte dalle telecamere comunali entrare in zone del paese in cui si sono verificati furti

SAN MARTINO IN RIO (Reggio Emilia) – E’ finita nella caserma dei carabinieri la trasferta reggiana per cinque modenesi tra i 18 e i 43 anni con precedenti per furto sorpresi ad aggirarsi con fare sospetto a bordo di un’auto in un quartiere residenziale. Una vettura che più volte i varchi comunali avevano ripreso mentre entrava in paese, dove ultimamente si sono verificati parecchi furti in abitazione.

Negli ultimi giorni la Bmw 320 è stata intercettata dai carabinieri nella frazione di Stiolo: i cinque occupanti hanno tentato di sfuggire al controllo, ma senza successo. A bordo del mezzo non è stato trovato alcun arnese da scasso, ma visti i precedenti e visti i sospetti, i militari hanno chiesto e ottenuto per loro 5 fogli di via: non potranno tornare in paese per i prossimi tre anni.