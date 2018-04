Serie A, il Sassuolo vince 1-0 a Verona e ipoteca la salvezza

VERONA – Il Sassuolo passa 1-0 al Bentegodi di Verona e stacca con ogni probabilità il biglietto per la salvezza. I gialloblu gettano forse l’ultima occasione per rientrare in gioco. Decide una zampata del difensore Lemos dopo una papera in uscita di Nicolas che sino a quel momento aveva tenuto in piedi il Verona. Pochezza imbarazzante quella dei gialloblu veneti, mai in grado di impensierire Consigli con poche idee e con alcune scelte cervellotiche del tecnico Pecchia chi di fatto spianano la strada agli emiliani. Un Verona che nella gara forse decisiva della stagione, quella che potrebbe in qualche modo tenere aperta la speranza salvezza si presenta senza attacco con Fares falso nove e con Cerci troppo lontano dall’area avversaria per graffiare. Parte a razzo la gara con Sassuolo pericoloso con Politano, poi è Consigli a superarsi su botta al volo di Cerci. Sembra l’inizio di un match esplosivo, ma la gara si spegne presto. Il Verona in attacco è non pervenuto, il Sassuolo trova sulla sua strada un Nicolas determinante. Ma è proprio il portiere brasiliano a spianare il successo degli emiliani. Il suo errore in uscita al 38′ è evidente, la palla arriva a Lemos che la spedisce nel sacco. Il Verona non ha la forza per poter rialzare la testa e Consigli rimane totalmente inoperoso.

Pecchia ci prova inserendo quegli attaccanti che colpevolmente aveva tenuto in panchina. Ma gli innesti di Matos, Lee e Petkovic non cambiano di una virgola l’inerzia della gara.

Squadra senza troppe idee, anzi forse con nessuna. E certamente con pochezza tecnica evidente. Il Sassuolo passa con il minimo sforzo e sale a quota 34 in classifica. Non gioca bene ma la porta a casa e questo punto della stagione conta tantissimo. Il Verona, fermo a 25, è ora a -4 dalla zona salvezza.

Le interviste agli allenatori

Beppe Iachini è soddisfatto della prestazione del Sassuolo. “Vittoria importante. In fase difensiva a parte il tiro di Cerci non abbiamo rischiato nulla.

Potevamo fare di più, ma era una gara particolare, contava il risultato. In uscita abbiamo fatto qualche errore, potevamo gestirla meglio cercando magari di chiuderla. Comunque abbiamo disputato una gara molto accorta, con la giusta aggressività. Diciamo che c’è mancata un po’ di serenità. Verona condannato? Non penso proprio. Ci sono ancora partite che possono riaprire il discorso salvezza. Onestamente mi spiace per l’Hellas, qui da giocatore ho trascorso annate importanti, spero possa farcela”, ha concluso il tecnico dei neroverdi.

Fabio Pecchia è molto amareggiato. “Condannati? No, non lo siamo ancora, chiaramente il percorso si è complicato, ma ci sono ancora partite e la matematica non ci condanna. Il colpo e’ forte, non lo nascondo. Brutta ripresa? Si, lo ammetto. Abbiamo pagato un evidente calo fisico e mentale. Dimissioni? Ripeto, io non mollo. Il presidente ha il pieno diritto di fare le scelte più opportune, ma io non lascio questo gruppo, ci credo ancora”.

Il tabellino

Hellas Verona – Sassuolo 0-1

Marcatori: 38′ Lemos (S)

Hellas Verona: Nicolas; Romulo, Ferrari, Vukovic, Souprayen; Zuculini (53′ Matos), Danzi, Valoti; Cerci (70′ Petkovic), Fares, Verde (65′ Lee).

A disp: Silvestri, Coppola, Felicioli, Laner, Bearzotti, Buchel, Aarons, Tupta, Heartaux. All. Fabio Pecchia

Sassuolo: Consigli; Lemos, Acerbi, Peluso; Adjapong, Mazzitelli, Magnanelli, Duncan, Rogerio (88′ Dell’Orco); Berardi (72′ Ragusa), Politano (86′ Babacar). A disp: Pegolo, Marson, Letschert, Ferrini, Biondini, Frattesi, Cassata, Pierini, Matri. All. Giuseppe Iachini

Arbitro: Guida di Torre Annunziata. Assistenti: Carbone di Napoli – Di Fiore di Aosta. IV Ufficiale: Fourneau di Roma 1. VAR: Di Bello di Brindisi – Vivenzi di Brescia.

Note – Ammoniti Ferrari (H), Rogerio (S), Mazzitelli (S), Vukovic (H), Duncan (S), Peluso (S), Lee (H).