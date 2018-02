Serie A, Sassuolo incenerito dalla Juventus: umiliante 7-0

I neroverdi non scendono in campo e vengono spazzati via dai Campioni d’Italia. Apre Alex Sandro, doppietta di Khedira e tripletta di Higuain

TORINO – Il Sassuolo non scende praticamente in campo all’Allianz Stadium e viene spazzato via dalla Juventus con un 7-0 che non lascia spazio ad alcune genere di disamina tattica o tecnica. Mattatore dell’incontro Higuain con una tripletta nella ripresa mentre nel primo tempo avevano segnato Alex Sandro l’1-0, due volte Khedira e Pjanic.

IL TABELLINO

Juventus – Sassuolo: 7-0

Marcatori: 9′ pt Alex Sandro (J); 24′, 27′ pt Khedira (J); 38′ pt Pjanic (J); 9′, 29′ e 38′ st Higuain (J).

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; De Sciglio, Rugani (1′ st Benatia), Chiellini, Alex Sandro; Khedira (1′ st Sturaro), Pjanic, Matuidi (26′ pt Marchisio); Bernardeschi, Higuain, Mandzukic. A disp: Szczesny, Pinsoglio, Lichtsteiner, Barzagli, Bentancur, Asamoah, Del Sole. All: Allegri.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Lemos, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Berardi (14′ st Matri), Babacar (36′ st Ragusa), Politano (17′ st’ Biondini). A disp: Pegolo, Marson, Rogerio, Adjapong, Frattesi, Sensi, Cassata, Mazzitelli, Pierini. All: Iachini.

Arbitro: Giacomelli di Trieste (Vivenzi e Lo Cicero).

Note: ammonito Peluso.