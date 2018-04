Case, auto, contanti, azioni: sequestrati beni per 15 milioni a un imprenditore reggiano. VIDEO

Su mandato del tribunale reggiano, la guardia di finanza modenese ha eseguito la misura di prevenzione. Maurizio Foroni è considerato un soggetto “socialmente pericoloso”, con diversi procedimenti penali in corso. Ricordate il crac New Line?

MODENA – Beni per 15 milioni di euro sono stati sequestrati (in provincia di Reggio, Ferrara, Rimini, Sondrio, La Spezia, Lucca) a un imprenditore reggiano, Maurizio Foroni (48 anni), residente a Castelnovo Sotto. L’operazione, denominata Game Over, è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Modena su disposizione del tribunale di Reggio, a seguito di indagini partite da verifiche su un’azienda informatica di Carpi. “Un grande evasore, seriale, che viveva esclusivamente dei profitti illeciti dei gravi reati fiscali, societari e fallimentari realizzati”, spiega il colonnello Pasquale Russo, comandante provinciale della finanza di Modena.

Fra i beni sequestrati, intestati a prestanome o a società di comodo, ci sono una lussuosa villa in una località di mare in Toscana e un residence in provincia di Reggio. Ma non solo: “Auto, prodotti finanziari, polizze assicurative, contanti. In particolare oggi sono stati sequestrati quasi 120 mila euro in contanti nascosti in un borsone, in un doppio fondo”.

Quella dei nascondigli pare essere una specialità del soggetto in questione. Tre anni fa un’altra operazione investigativa della Procura di Modena, denominata Plafond, portò a sei arresti e a sequestri per 10 milioni di euro. Durante le perquisizioni si scoprì un vero e proprio bunker dietro a una libreria, usato per nascondere documenti scottanti, timbri per fatture false e somme di denaro provenienti da attività illecite. “Era stato costruito un gravissimo sistema fraudolento di evasione dell’Iva”, spiega il col. Russo.

Azioni di responsabilità erano state ipotizzate nei confronti di Maurizio Foroni e del fratello Marco, residente a Boretto, dal curatore fallimentare della New Line, società che faceva capo ai due e che aveva trascinato nel fallimento la Caam Sport e la Computer Line di via Kennedy. “Le denunce per gravissimi reati fiscali e societari danno un profilo soggettivo particolarmente insidioso, che ai sensi del codice antimafia di consente di qualificarlo come socialmente pericoloso“.

Gian Piero Del Monte

Leggi e guarda anche

Reggio Emilia

Modena

Tribunale Reggio Emilia

guardia di finanza

imprenditore reggiano

maxi sequestro beni

operazione Game Over

Maurizio Foroni

New Line