Selezione autisti a Seta: in 300 alle prove di guida. VIDEO

MODENA – Hanno preso il via oggi, presso la sede Seta, le prove pratiche di guida per 300 aspiranti conducenti di autobus che stanno partecipando alla selezione indetta dall’azienda lo scorso dicembre.

Ben 800 le domande provenienti da tutta Italia: meno della metà dei candidati ha superato la prima prova scritta, consistente in un questionario inerente le norme del codice stradale, la conoscenza dei mezzi e delle norme antinfortunistiche, le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro. I candidati, divisi in gruppi da 30, si devono cimentare alla guida dei bus su un circuito chiuso – allestito nel piazzale della sede aziendale – nonché su percorsi in strade urbane ed extraurbane. La prova pratica comprende anche la verifica delle competenze meccaniche di base. Le prove di guida si concluderanno a metà febbraio.

Al termine della procedura verrà stilata una graduatoria dalla quale Seta attingerà i nomi dei candidati idonei all’assunzione, con i quali sarà instaurato un rapporto di lavoro subordinato secondo quanto disposto dal contratto collettivo di categoria. Ogni aspirante autista potrà richiedere di essere assegnato a una o più delle province in cui Seta esercita il proprio servizio (Modena, Reggio Emilia e Piacenza), sarà poi l’azienda a distribuire le assunzioni, contemperando le diverse esigenze territoriali con le preferenze espresse dai candidati.

