Sanità, da gennaio in Emilia Romagna stop al superticket. VIDEO

BOLOGNA – Capacità di offrire servizi di altissimo livello, tutelando non solo i più bisognosi e le famiglie numerose ma anche le fasce di reddito intermedie che rappresentano un’ampia parte della popolazione. Questo il senso della riforma varata dalla Regione.

Il primo punto riguarda l’abolizione della tassa aggiuntiva sull’acquisto di farmaci e prestazioni specialistiche. A partire da gennaio, il cosiddetto superticket introdotto dal governo nel 2011, resterà in vigore solo per i redditi superiori ai 100mila euro. In totale, il risparmio per i cittadini sarà di 22 milioni di euro all’anno.

“Si tratta di uno sforzo economico straordinario – ha detto Sergio Venturi, assessore regionale alla Sanità – di una decisione che avrà per i cittadini dell’Emilia Romagna una ricaduta tangibile, consistente e garantita nel tempo. Continuiamo a lavorare per una sanità all’avanguardia, che migliori sempre più i livelli di assistenza e i servizi, ma che al tempo stesso sia capace di ottimizzare l’uso delle risorse”.

Le risorse incamerate dal superticket, che resterà per i redditi più alti, andrà ad aiutare le coppie con due o più figli, per le quali verrà abolito il pagamento del ticket base da 23 euro per le prime visite specialistiche. Si tratta di una misura che conferma la nostra regione all’avanguardia nel coniugare politiche sanitarie e sociali. “Sono e siamo particolarmente orgogliosi – ha aggiunto il governatore Stefano Bonaccini – per una decisione che va incontro ai cittadini e alle famiglie, abbassando il loro carico fiscale”. In totale, si tratta di una manovra da quasi 33 milioni, interamente coperta con fondi regionali.

