Il cuore grande di Rubiera: raccolti più di 30mila euro per il fornaio Bertarini. VIDEO

RUBIERA (Reggio Emilia) – “Sono fortunato e fiero di far parte di questa cittadinanza”. Sono le parole di Patrizio Bertarini, il fornaio 60enne di Rubiera cui i medici hanno dovuto amputare mani e gambe. Ad aprile 2017, appena atterrato a Tenerife per una vacanza, è stato colpito da sepsi fulminante. Era con moglie e figlia. E anche la figlia, Valentina, non ha parole per i rubieresi: ‘Presto vi abbracceremo di persona uno a uno, vogliamo organizzare una festa per tutti in paese – dice – intanto vi ringraziamo pubblicamente. Amici, parenti, clienti del forno…e il sindaco Emanuele Cavallaro. Grazie a tutti’.

La popolazione ha raccolto per la famiglia Bertarini oltre 31mila euro, frutto di quasi 350 donazioni. La mobilitazione era iniziata subito, con l’apertura di un conto corrente da parte dell’amministrazione comunale. Per sostenere Patrizio ci sono state addirittura alcune iniziative di gruppo.

Un po’ alla volta, i Bertarini ce la stanno facendo: la moglie di Patrizio, Rosanna, sta gestendo uno dei due forni della famiglia, quello del paese. L’altro, nella frazione di Fontana, purtroppo è stato chiuso. Dopo l’attesa per tornare a casa e il costoso volo di linea, Patrizio ha iniziato le terapie all’ospedale di Baggiovara, aiutato dai colleghi di Valentina, che lavora al policlinico di Modena. Nei prossimi mesi i medici decideranno come procedere per le protesi. “

