Soldi, droga e documenti falsi: arrestato dalla polizia municipale

In manette a Reggio Emilia un 53enne marocchino residente a Sassuolo. Aveva con sé 25 grammi di eroina thailandese e 40 carte d’identità in bianco, riproduzioni fedelissime delle originali

REGGIO EMILIA – Quaranta carte d’identità in bianco, un documento già falsificato valido per l’espatrio e 25 grammi di eroina thailandese: questo il risultato del blitz messo a segno dal nucleo antidroga della Polizia municipale nella mattinata di ieri, all’interno di un parcheggio di via Adua. A finire in manette un cittadino marocchino di 53 anni, M.N., residente a Sassuolo.

L’operazione ha preso il via intorno alle 9.30, quando tre uomini si sono infilati all’interno di una vettura rimanendo in auto senza accendere il motore. Il fare circospetto dei tre ha spinto gli agenti del nucleo antidroga, che da diversi giorni tenevano sotto controllo la zona di via Adua dopo che alcuni residenti avevano segnalato movimenti sospetti nella zona tra via Makallè e il quartiere Santa Croce, a entrare in azione. Preso di sorpresa, il cinquantatreenne non è riuscito a disfarsi del borsa che teneva sulle ginocchia contenente quaranta carte d’identità in bianco con il simbolo della Repubblica italiana, innumerevoli documenti di vario tipo appartenenti a persone diverse e un documento d’identità, poi risultato falso, già compilato e valido per l’espatrio. Quest’ultima carta d’identità, apparentemente rilasciata dal Comune di Roma a un uomo di evidenti origini straniere, ma con cittadinanza italiana avrebbe permesso all’utilizzatore del falso, di circolare liberamente per l’Europa senza troppi problemi. Pensate quindi quale libertà avrebbe dato uno di questi documenti a latitanti, criminali in fuga o terroristi.

Questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto e ha rimesso in libertà il 53enne, con l’obbligo di dimora a Sassuolo in attesa del processo, fissato per il 27 marzo.