Dopo il pusher, nei guai finiscono anche 30 suoi clienti

SAN MARTINO IN RIO (Reggio Emilia) – Nei mesi scorsi, i carabinieri reggiani nel corso di un controllo avevano fermato un pregiudicato di 35 anni sorpreso in auto con droga e kit dello spacciatore. L’uomo, già in passato finito in manette per lo stesso reato, in quel frangente era stato denunciato.

Al termine di mesi di indagine e grazie anche al cellulare sequestrato al pusher sul quale arrivavano i messaggi dei clienti, gli stessi sono tutti stati convocati in caserma a San Martino e non hanno potuto far altro che confessare. Sono in tutto 30 persone di età compresa tra i 22 e i 55 anni, tutti residenti tra San Martino, Correggio, Carpi (Mo) e Soliera (Mo). Ora sono nei guai per aver consumato cocaina, eroina e hascisc.

Variegata anche la loro estrazione sociale: dall’operaio al libero professionista, dalla casalinga all’impiegata passando per qualche studente. Al termine degli accertamenti, sono stati segnalati alla prefettura di Reggio Emilia quali assuntori di stupefacenti. La stessa prefettura, ora, potrà sospendere sino a un massimo di 2 mesi (elevabili a 4 per chi faceva uso di cocaina ed eroina) tutti i documenti di guida e di espatrio posseduti dai diretti interessati.