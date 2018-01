Aemilia, l’ordine dal carcere: trovare e intimorire i testimoni. VIDEO

REGGIO EMILIA – Nomi, cifre, informazioni: Carmine Sarcone, fermato ieri su richiesta della Dda che ritiene che l’uomo possa fuggire, era il tramite con l’esterno per i fratelli detenuti Nicolino e Gianluigi. Alcuni dettagli che emergono dalle 300 pagine del decreto di fermo della Dda.

***

“Fratelli’, mi fermo qua… rintracciateli… Una volta che hai rintracciato tutti, prepareremo le domande da fargli a tutti”. Gianluigi Sarcone scrive, dal carcere, al fratello Carmine. Gli dice in questo modo, per la Dda di Bologna, di trovare i testimoni del processo Aemilia. Attraverso un avvocato, Carmine avrebbe introdotto in carcere due chiavette usb: una vuota, una contentente articoli di giornale. Volevano informazioni, secondo l’accusa, da utilizzare a loro piacimento. In un caso, riportato nel decreto, sono riusciti nell’intento: sempre Gianluigi avrebbe consigliato cosa dire in aula a Francesco Falbo in merito a un affare a Sorbolo, un file audio consegnato a Falbo da Carmine.

Il 39enne era il cordone ombelicale, per la Dda. Rapine, danneggiamenti, roghi dolosi: il più giovane dei fratelli Sarcone avrebbe preso parte a tutto sin dalla fine degli anni ’90. Ma per i fratelli è il volto pulito, il più adatto, con loro in carcere, a gestire la “struttura criminale moderna e autonoma che affianca le caratteristcihe della classica tradizione ‘ndranghetistica calabrese a modalità operative agili e funzionali a penetrare la realtà socio-economica emiliana”.

Così la presunta cosca in Emilia viene definita dalla Dda nelle 300 pagine di decreto di fermo con cui si chiede che Carmine rimanga in carcere per il pericolo di fuga: a luglio ha rinnovato il passaporto, avrebbe tutti i documenti in ordine per fuggire all’estero.

In questo periodo, avrebbe gestito denaro e patrimonio: nonostante il sequestro preventivo del settembre 2014, secondo elementi acquisiti dalla squadra mobile di Reggio lo scorso novembre, il capannone della Sarcia sarebbe ancora nella disponibilità dei Sarcone proprio attraverso Carmine. Lì, negli ultimi mesi, nascosti dietro una parete di cartongesso, sono stati trovati 10mila euro in contanti. Lì è stata trovata documentazione bancaria della Romania. E nell’abitazione di Carmine, su una mensola, un biglietto con nomi, cifre e calcoli: secondo il pentito Salvatore Muto, quote che ciascun imputato del processo avrebbe dovuto sborsare per pagare le registrazioni delle intercettazioni del processo, ordinate da Gianluigi Sarcone e il cui pagamento era stato anticipato da Carmine.

Leggi e guarda anche

'ndrangheta a reggio emilia

processo Aemilia

Gianluigi Sarcone

Carmine Sarcone

decreto

atti