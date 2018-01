Infuria la polemica sui rifiuti romani da smaltire in Emilia. VIDEO

REGGIO EMILIA – Saranno i termovalorizzatori di Parma, Modena e Granarolo nel Bolognese, individuati d’intesa con gli amministratori locali, a smaltire 15mila tonnellate complessive (5mila per ogni impianto) di rifiuti indifferenziati provenienti da Roma.

La nostra provincia non ha impianti di smaltimento attivi ma due di quelli interessati non sono molto lontani dal territorio reggiano. Inoltre il termovalorizzatore di Parma, dalla chiusura dell’impianto di Cavazzoli, smaltisce ogni anno i rifiuti urbani provenienti dalla provincia di Reggio: 102 mila tonnellate nel 2017. Con le 5 mila in arrivo dalla Capitale l’impianto, in grado di smaltire dalle 130 mila alle 195 mila tonnellate l’anno a seconda della capacità termica del rifiuto, è quasi a pieno carico.

Una scelta quella della Regione condivisibile secondo il sindaco di Parma Federico Pizzarotti: “Nonostante ci crei disagi, però la Regione ha accettato che non fossimo noi i soli a smaltire tutti i rifiuti, come si pensava all’inizio”. L’unica scelta possibile secondo Giulio Guerzoni, assessore all’Ambiente del comune di Modena: “Sono gli unici impianti che hanno ancora un margine minimo, ma non andrà a intaccare il piano rifiuti regionale”.

L’Emilia Romagna ha quindi deciso di accogliere la richiesta della Regione Lazio. In una propria delibera però, la giunta ha fissato limiti rigidi quanto a tempi e quantitativi: non più di 15mila tonnellate e l’impegno che non supererà i 43 giorni pieni, non reiterabili.

Le polemiche ovviamente non mancano. A Modena gli ambientalisti sono sul piede di guerra, a Bologna il sindaco di Castenaso ha annunciato un’ordinanza per impedire ai mezzi diretti all’inceneritore di Granarolo di attraversare il suo comune. “Abbiamo accettato perché ci sentiamo italiani prima che emiliani – spiega Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna – ma adesso basta: chi non è in grado di smaltire i propri rifiuti, deve diventare autonomo”.

