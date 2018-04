In prognosi riservata il 16enne investito dal bus a Novellara. Riemerge il problema della “calca”. VIDEO

NOVELLARA (Reggio Emilia) – Una sorta di processione di una ventina di ragazzini verso l’autobus; un serpentone che parte prima che il mezzo si fermi completamente nel piazzale dell’autostazione di Novellara, e poi un piccolo accalcamento nei pressi del marciapiede. Questo ha registrato, pochi minuti prima delle 7, la telecamera comunale posizionata sulla pensilina della fermata degli autobus, immagini già visionate dagli uomini di Nicola Di Lernia, comandante dalla stradale di Guastalla. Gli accertamenti per ora escludono non evidenziano responsabilità da parte del 29enne che era alla guida del Jumbo, un autobus da 18 metri che ha investito il 16enne Fabio Fiorini, ma nei prossimi giorni verranno ascoltati altri ragazzi. Il giovanissimo si è procurato lo schiacciamento di un piede: è stato portato dai mezzi del 118 al Santa Maria Nuova e operato, la prognosi per lui è ancora riservata, ma ha inviato un messaggio agli amici dicendo che l’intervento è andato bene. I medici valuteranno nei prossimi giorni.

La linea extraurbana di Seta in questione è quella che arriva a Carpi, e lì, al liceo scientifico Fanti, era diretto lo studente. Fabio risiede a Campagnola, ma aveva trascorso la notte in parrocchia a Novellara per la settimana comunitaria, e quindi la fermata più comoda per lui questa volta era quella di piazzale Prampolini. I ragazzi che incontriamo al ritorno da scuola ci confermano che esiste un problema di “calca” alla pensilina: “E’ per salire prima, per prendere posto, per non rischiare di rimanere in piedi”, ci dicono.

Il mezzo, immatricolato pochi mesi fa, proveniva da Reggio ed era vuoto, iniziava da Novellara il suo tragitto. Non è stato posto sotto sequestro, ma Seta ha comunque deciso che il bus rimanga fermo nel deposito dell’azienda in attesa di eventuali disposizioni degli inquirenti. Anche le immagini immortalate dall’occhio elettronico posizionato sul parabrezza dell’autobus potranno eventualmente essere acquisite e visionate.

A Fabio, difensore centrale e capitano degli allievi del Campagnola, vanno gli auguri dei compagni e della società sportiva.

“E’ molto forte – ci dice un suo compagno – gioca anche con gli Juniores, speriamo che questo infortunio non lo penalizzi”.

Piazzale Prampolini a Novellara non è un luogo come un altro: qui, sempre investiti da un autobus, era morto nel maggio 2010 lo studente 15enne di Reggiolo Franco Mauricio Astudillo. Dopo quel dramma, la fermata era stata rifatta dal Comune, con la creazione della piazzola di sosta.

Il precedente: il 21 maggio 2010 morì il 15enne Franco Mauricio Astudillo

