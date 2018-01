Modena, vaga a piedi in autostrada: soccorso uno straniero di 17 anni

MODENA – È stato fermato dalla polizia stradale, ieri, mentre vagava da solo a piedi lungo l’autostrada A22, in territorio modenese, e con ogni probabilità è arrivato in Emilia a conclusione di un “viaggio” che potrebbe aver compreso anche altri immigrati clandestini. Il minorenne, pare abbia 17 anni, dovrebbe essere originario dell’Afghanistan. Non aveva documenti e non pronuncia una sola parola d’italiano. Non è chiaro come sia arrivato nel modenese, se, insomma, caricato su un camion oppure su un furgone e poi fatto scendere. La polizia stradale ipotizza proprio che il salvataggio del giovane (segnalato da più automobilisti in transito) sia da legare all’immigrazione irregolare.

Modena

profugo

straniero

autostrada A22

Afghanistan