Modena, deve scontare una condanna per droga: chiama il 113 e si costituisce

MODENA – La polizia ha arrestato, nel pomeriggi di domenica 24 dicembre, un cittadino libico di 43 anni. E’ stato lui stesso a chiamare il 113 per costituirsi, dopo che l’avvocato gli ha comunicato il provvedimento di revoca della sospensione dell’Ordine di esecuzione per la carcerazione emesso nel settembre del 2016 a seguito di una sentenza definitiva del Tribunale di Modena. Lo straniero è stato riconosciuto colpevole di reati in materia di stupefacenti per i quali deve scontare una pena di anni 1, mesi 5, giorni 28 di reclusione congiuntamente ad una multa di euro 4500,00. L’uomo, che è stato anche denunciato perché irregolare sul territorio nazionale, si trova ora in carcere.

