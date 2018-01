Il 2017 è stato un anno nero per lo smog in Pianura Padana. VIDEO

REGGIO EMILIA – Lo scatto dallo spazio dall’astronauta italiano Paolo Nespoli resterà tristemente famoso: la pianura Padana coperta da una coltre spessa di smog. Era fine ottobre.

Il 21 ottobre è stato un giorno critico per Reggio Emilia: si è infatti registrato un picco di Pm10 nella stazione di viale Timavo di 122 µg/m3, ben oltre la soglia di 50 che costituisce il valore limite giornaliero. Il 2017 è stato complessivamente un anno nero dal punto di vista dell’inquinamento ambientale. Soltanto a gennaio, nella stazione cittadina, i superamenti sono stati 21 con un’impennata negli ultimi giorni del mese. Con i 16 superamenti di febbraio in viale Timavo sono stati raggiunti nel secondo mese i 35 consentiti dalla legge per l’intero anno.

Proprio a febbraio si è verificato il picco massimo, con un episodio studiato da Arpae: nei primi giorni del mese il valore di PM 10 nell’aria ha superato i 200 µg/m3, valore quadruplo del limite giornaliero.

D’estate, con le temperature elevate e l’assenza di precipitazioni, a creare problemi è stato l’ozono. Elevate concentrazioni si sono registrate a luglio e agosto, con una serie continua di superamenti del valore obiettivo per la salute umana di 120 µg/m3: 24 giorni a Castellarano, 21 a San Rocco di Guastalla, 20 a San Lazzaro.

Dopo una tregua a settembre, ad ottobre ha ripreso a salire il livello di Pm10. Il primo ottobre è scattato il piano regionale per la qualità dell’aria che prevede, fino al 31 marzo, una serie di limitazioni per i veicoli più inquinanti.

A fine ottobre sono state disposte anche misure emergenziali, con ulteriori limitazioni al traffico per diverse categorie di veicoli prima “derogate”. Superato il livello di Pm10 anche la vigilia, il giorno di Natale, il 26 e 31 dicembre, con un nuovo picco di 94 µg/m3 in città. Il 7 gennaio sarà la prima domenica ecologica del 2018 per diversi comuni della regione, tra cui Parma e Modena. A Reggio Emilia, invece, le misure restrittive sul traffico erano già state escluse per dicembre e gennaio, in occasione delle festività natalizie. Se ne riparlerà il 4 febbraio.

