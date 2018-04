Ladri di gasolio in fuga tra Reggio Emilia e Modena

RUBIERA (Reggio Emilia) – Notte di lavoro per i carabinieri di Rubiera, che hanno intercettato una banda di ladri di gasolio, che con taniche e pompe svuotano i serbatoi dei camion e le cisterne delle abitazioni private e delle aziende agricole. L’allarme è scattato poco dopo le 4, quando la titolare di una azienda agricola di San Martino in Rio ha chiamato il 112 per segnalare la presenza di un furgone e di una Fiat Punto. Vistisi scoperti, i ladri sono scappati verso Rubiera con due mezzi. Sono stati intercettati dai carabinieri in via Fontana. Ne è nato un lungo inseguimento fino a Baggiovara, a Modena, dove i malviventi hanno abbandonato la Punto (risultata rubata a Rubiera nell’ottobre dello scorso anno) per dileguarsi a piedi per i campi. Tre le persone viste dai militari.

I carabinieri hanno recuperato all’interno dell’auto le pompe utilizzate per prelevare il gasolio e alcune taniche, oltre a un gruppo elettrogeno probabilmente rubato. Nessuna traccia invece dei malviventi scappati a bordo del furgone. Ora l’auto e tutti gli attrezzi sequestrati saranno analizzati anche dal Ris di Parma alla ricerca di elementi utili per identificare i ladri e fare luce su una banda criminale che da tempo colpisce in tutta l’Emilia.

