La figlia del partigiano che ha ucciso Rivi: “Chiedo perdono”. VIDEO

CASTELLARANO (Reggio Emilia) – “Buonasera, sono la figlia di Giuseppe Corghi, mi chiamo Meris Corghi“. Il suo cognome l’ha ripetuto più volte, perchè lei – ha detto – è solo una figlia. Meris è la figlia di un padre che la faceva ruotare sulle punte, da piccola, “come una ballerina”, ha ricordato dall’altare della Pieve di San Valentino di Castellarano.

Lei non era nata, il 13 aprile 1945, quando il partigiano Giuseppe Corghi, assieme al compagno Delciso Rioli, sequestrò, torturò e uccise, in un bosco in zona Palagano, nel modenese, il 14enne seminarista reggiano Rolando Rivi, ritenuto spia dei fasciti. Non c’era, ma da quando c’è stata l’assassinio di Rolando l’ha segnata forse al pari dei parenti del 14enne, portandola sino a qui. E’ stato il giorno della messa per il 73esimo anniversario del martirio del beato; è stato il giorno però, soprattutto, della riconciliazione tra due famiglie.

“Chiedo perdono non per mio padre ma per l’odio, per la guerra – ha detto Meris – Facciamo oggi un gesto per la pace. Una stretta di mano può essere carica di amore”. E oltre 70 anni diventano un attimo, l’attimo dell’abbraccio tra tre donne: Meris, Rosanna sorella di Rolando, e Maria, la cognata del beato.

“Il Signore ha saputo farsi spazio nei cuori delle persone e arrivare a questo miracolo – le parole del vescovo di Reggio Massimo Camisasca, che ha celebrato la messa e ha ricordato gli undici preti della diocesi reggiana uccisi fra il ’44 e il ’46 – Possa questo luogo, che da oggi porterà ufficialmente il nome del Beato Rolando Rivi, essere occasione di miracoli sempre più grandi”, ha detto, intitolando la pieve al seminarista.

