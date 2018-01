Inseguimento sulla via Emilia da Modena a Reggio: guarda il video

REGGIO EMILIA – Un inseguimento ad alta velocità, che solo per miracolo non ha provocato incidenti sulla via Emilia da Modena a Reggio. La polizia municipale di oltre Secchia ha tallonato un’auto verde fino alle porte di Reggio, dove il fuggitivo è stato fermato grazie all’intervento delle volanti della questura in zona Ospizio. Diverse le telefonate alle forze dell’ordine e anche al nostro centralino da parte di automobilisti spaventati.

