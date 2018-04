Nuovo governo: incarico esplorativo alla presidente del Senato Casellati

ROMA – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha affidato questa mattina alla presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, un incarico esplorativo per “verificare l’esistenza di una maggioranza parlamentare fra i partiti della coalizione del centrodestra e il M5S e di un’indicazione condivisa per il conferimento dell’incarico del presidente del Consiglio per costituire il governo. Mattarella ha chiesto alla presidente del Senato di riferire entro venerdì”.

“La possono girare come vogliono, ma se non hai il 51% non sei in grado di fare il governo. Troverei utile che le forze politiche cominciassero a ragionare sapendo che c’è un parlamento proporzionale”. Lo ha detto in mattinata l’ex segretario Fiom e attuale membro della segreteria confederale della Cgil, il reggiano Maurizio Landini. “Per quanto ci riguarda – ha aggiunto Landini – le nostre priorità sono precise: bisogna rivedere la riforma delle pensioni, cambiare il Jobs Act e la Buona scuola e, insisto, serve far ripartire gli investimenti e combattere precarietà e povertà”.

Maurizio Landini

Maria Elisabetta Alberti Casellati

nuovo Governo