Venticinque milioni sequestrati in 3 anni: chi è Maurizio Foroni. VIDEO

REGGIO EMILIA – Una villa in riva al mare in Toscana, un residence in provincia, auto di lusso, polizze, prodotti finanziari, contanti, nascosti anche in bunker ricavati dietro alle librerie. Molti contanti. Per anni, quasi giornalmente, un 76enne si è presentato all’ufficio postale di piazzale Marconi, a Reggio Emilia, per depositare assegni anche dell’importo di 100mila euro sul conto della società Vita srl: li riscuoteva in contanti, appunto, oppure li scambiava con altri assegni.

L’uomo, il sassolese Angelo Magri, risultava amministratore di Vita srl: in realtà, per la procura di Modena non era che un prestanome di Maurizio Foroni e le Poste una specie di “salvadanaio” dei protagonisti di una frode sull’Iva di 200 milioni che ruotava attorno alla New Line dell’imprenditore reggiano Verther Fabbi: un giro di fatture false con il presunto coinvolgimento di una sessantina di società.

Il crac della New Line – un passivo da 270 milioni di euro – ha comportato l’apertura di un’inchiesta giudiziaria per bancarotta fraudolenta. La società era proprietaria anche della Caam Sport di via Mazzacurati e della ComputerLine di via Kennedy.

Foroni non risultava né socio né amministratore di nessuna delle società coinvolte, ma semplicemente un dipendente. Per gli investigatori, però, era lui la mente della maxi-frode. Gli inquirenti modenesi e reggiani hanno iniziato a indagare sul 48enne di Castelnovo Sotto, destinatario nelle ultime ore di un provvedimento di sequestro di beni per 15 milioni di euro e ritenuto dalla guardia di finanza un “soggetto particolarmente insidioso e socialmente pericoloso” ai sensi del codice antimafia.

Nell’aprile del 2015 era stato arrestato insieme, tra gli altri, al fratello Marco che risiede a Boretto e considerato colui che teneva i rapporti con alcuni degli imprenditori coinvolti nel giro delle false fatture. In quel caso, gli furono sequestrati 10 milioni di euro tra beni mobili e immobili. La Procura di Modena ha accertato che tra il 2009 e il 2013 la sola Ica srl, una società di Cattolica (Rn) coinvolta nella truffa, ha accreditato sul conto postale 71 milioni di euro. L’ufficio di piazzale Marconi era, per gli inquirenti, “il collettore in cui confluivano in tutto o in parte i frutti illeciti da restituire alle persone fisiche beneficiarie del meccanismo di false fatturazioni”.

