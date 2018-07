Gli esperti: “Quella 2018 non sarà un’estate afosa”

Nel weekend arriva il primo fronte caldo dal Nord Africa, ma durerà per pochi giorni. L’alta pressione si fa sentire soprattutto in sud Italia

BOLOGNA – Nel fine settimana arriverà la prima, vera, ondata di caldo africano. Tuttavia, gli esperti sostengono che questa, a differenza della scorsa, non sarà un’estate particolarmente afosa.

I prossimi giorni, dunque, sono il preludio di una stagione “ben lontana dall’afa dello scorso anno, anche se ormai lontana dalle estati fresche degli anni ’70 e ’80”, ha osservato il meteorologo Andrea Giuliacci, del centro Epson Meteo.

Nella mini ondata di caldo in arrivo si prevedono temperature con picchi di 35° C e oltre in Sicilia e Sardegna, mentre le regioni settentrionali resteranno ai margini della zona di alta pressione, con temperature nella norma. Per sabato si prevedono ovunque sole e caldo, con brevi temporali nel settore alpino, mentre già da domenica le temperature cominceranno a calare.

Si annuncia così un’estate non caldissima, anche per via dell’assenza de El Niño, il fenomeno meteorologico che riscalda le acque del Pacifico facendo risentire i suoi effetti sul clima globale. “Possiamo dire che quasi sicuramente l’estate 2018 non sarà calda come quella 2017, che è stata seconda per afa solo a quella del 2003 e che è arrivata dopo un lungo periodo di siccità”, osserva Giuliacci. Questo non significa, comunque, che sarà un’estate fresca: “Il caldo non mancherà”, prosegue il meteorologo, e “non mancheranno periodi soleggiati e temperature elevate”.

Probabilmente, “alla luce di quanto è accaduto nel recente passato, potremmo dire che la fase più calda sarà quella compresa tra metà luglio e metà agosto, con brevi periodi più freschi e piovosi che spezzeranno quelli più caldi”.