Gioco d’azzardo: dall’Emilia Romagna quasi 4 milioni alle Ausl

BOLOGNA – In Emilia Romagna le persone affette da dipendenza patologica dal gioco d’azzardo seguite dai servizi sanitari sono quasi triplicate in soli sei anni. Se nel 2010 erano poco più di 500, nel 2016 si è arrivati a 1.400. E alle persone seguite dai servizi vanno aggiunte quelle che si rivolgono direttamente ai gruppi di auto-mutuo-aiuto presenti sul territorio.

Per questo, la Regione ha deciso da rafforzare gli interventi su due fronti: prevenzione e assistenza. Da un lato, quindi, avvicinare le persone a rischio e le loro famiglie ai servizi sanitari, sostenere progetti e iniziative con ragazzi e studenti, tutelare i luoghi sensibili e più esposti come scuole e ospedali. Dall’altro rafforzare la qualità dell’assistenza per i soggetti con problemi di dipendenza da gioco d’azzardo patologico grazie a percorsi diagnostici e terapeutici omogenei e incisivi.

Obiettivi previsti del “piano d’azione regionale contro la ludopatia” approvato dalla giunta dopo il via libera ottenuto dall’osservatorio nazionale per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo. L’Emilia Romagna è tra le quattro regioni italiane – con Friuli, Basilicata e Umbria – il cui piano contro la ludopatia è stato approvato integralmente dall’osservatorio, ottenendo così l’autorizzazione da parte del ministero della Salute all’utilizzo della quota dell’apposito fondo già attribuito alla Regione: 3 milioni e 712mila euro in due anni. Risorse che serviranno a realizzare interventi sul territorio e per questo verranno trasferite alle Ausl.

“Il piano – spiega l’assessore alle Politiche per la salute, Sergio Venturi – si propone di tutelare in particolare le fasce più deboli e vulnerabili e di favorire un approccio consapevole e critico al gioco, pensando in particolare al mondo della scuola e alle famiglie. Per non abbassare la guardia su un problema che non va mai sottovalutato”.