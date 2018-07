Giochi del Tricolore: la mappa degli impianti in città e in provincia

REGGIO EMILIA – Sabato prenderanno il via i Giochi Internazionali del Tricolore. Una settimana di gare ed eventi, dal 7 al 13 luglio, che coinvolgeranno Reggio città più 9 Comuni della provincia e due modenesi.

Ecco dove si disputeranno le gare

Reggio Emilia città: arrampicata sportiva (Piazza della Vittoria), atletica leggera (Camparada di Via Melato), baseball (stadio baseball), calcio (campi Reggiana Via Mogadiscio), calcio a 5 (Via Zandonai), ciclismo (pista Cimurri), cricket (Campovolo), hockey su prato (sintetico Via Paterlini), judo (Piazza della Vittoria), nuoto-nuoto sincronizzato-pallanuoto (piscina Via Melato), pallacanestro (palestre Moro, Rinaldini, Scaruffi, Canalina, Rivalta Nuova, più Piazza della Vittoria), pallavolo (palestre Ex Levi e Iti), pugilato (Piazza della Vittoria), rugby (Via Assalini), scherma (Via Melato, più Piazza della Vittoria), sitting volley (Piazza della Vittoria), taekwondo (Piazza della Vittoria), tennis (Beriv Via Terrachini), tiro a segno (poligono Via Paterlini), tiro con l’arco (Canalina).

Scandiano: equitazione (Circolo Stradello, Pratissolo).

Cavriago: bocce (bocciofila Cavriaghese).

Cadelbosco Sopra: tennistavolo (palestra comunale).

Albinea: pallavolo (palazzetto di Borzano), pesca sportiva (lago Acquaviva).

Rubiera: atletica leggera (campo di Via Chiusa), pallamano (PalaBursi).

Castelnovo Sotto: pallamano (palazzetto).

Castellarano: golf (San Valentino Club) e pallamano (palestra).

Castelnovo Monti: atletica leggera (Centro CONI).

Quattro Castella: beach volley (piscina La Favorita, Montecavolo).

Ma i Giochi varcheranno anche il confine provinciale, “esportando” nel modenese i giochi tradizionali a Coscogno di Pavullo e gli scacchi a Vignola.

Come visto i tornei di tre discipline si svilupperanno su varie sedi (pallacanestro, pallavolo, pallamano), mentre l’atletica leggera vivrà tre meeting indipendenti uno dall’altro (Castelnovo Monti, Rubiera e Reggio Emilia).

Sono diverse poi le discipline che potranno godere della vetrina offerta dal Villaggio dello Sport allestito nella centralissima Piazza della Vittoria, per intero sviluppo o finali dei tornei, come pallacanestro, scherma, sitting volley, judo, arrampicata sportiva, taekwondo e pugilato.

Pallone Etico

All’interno della sesta edizione dei Giochi Internazionali del Tricolore, si terrà in doppia giornata (sabato 7 e domenica 8 luglio, dalle 9 alle 13 in Piazza Martiri) l’edizione 2018 del Pallone Etico, un gemellaggio inaugurato coi Giochi 2015. Il Pallone Etico, tradizionale manifestazione CONI contro lo sfruttamento minorile, quest’anno punterà alla riscoperta dei giochi e degli sport di una volta, dalle freccette alla campana da tavolo, in collaborazione con FIGEST (Federazione Giochi e Sport Tradizionali).

Sotto la guida di tecnici sportivi qualificati, l’iniziativa sarà aperta a tutti i bambini e ragazzi, partecipanti ai Giochi e non, con tanto di zainetto e maglietta in omaggio ai partecipanti.

“Con questa edizione il nostro Pallone Etico diventa maggiorenne: si tratta infatti della 18esima edizione di questa manifestazione, nata per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dello sfruttamento del lavoro minorile – spiega Ivano Prandi, delegato CONI provinciale e membro del Comitato Organizzatore dei Giochi – Negli anni, abbiamo abbracciato nuove tematiche da portare all’attenzione del pubblico, tra cui quella più attuale – l’integrazione attraverso lo sport – che quest’anno si inserisce perfettamente nel contesto dei Giochi, che vedranno la partecipazione di tanti ragazzi da tutto il mondo”.