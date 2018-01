Furti nei negozi: due arresti e scacco matto alla banda marocchina

Chiusa l’indagine Crash: i malviventi hanno colpito a San Polo, Monticelli e a Bagnolo in Piano. In tutto sono sei gli indagati

SAN POLO D’ENZA (Reggio Emilia) – Scacco matto alla banda che per mesi ha colpito negozi e pubblici esercizi delle province di Reggio e Parma sempre con lo stesso modus operandi: ventrine in frantumi e razzia in pochi minuti. Le indagini dei carabinieri di San Polo e la richiesta del pubblico ministero Giulia Stignani hanno convinto il giudice per le indagini preliminari, che ha firmato un ordine di custodia cautelare per due componendi della banda, entrambi marocchini. Sono stati arrestati questa mattina e portati in carcere. Si tratta di Abdellah Addala, 30 anni, residente a Cavriago, e Mahdi Lahlali, 24 anni, residente a Reggio.

Nel corso delle indagini sono stati denunciati altri quattro loro connazionbali: un 27enne e un 29enne che vivono a Reggio, un 37enne che abita a Bomporto (Modena) ed una 27enne senza fissa dimora, tutti trovati in possesso di alcuni smartphone rubati nella notte del 4 settembre 2017 in un negozio di San Polo.

I due arrestati sono accusati del furto commesso la notte del 19 ottobre scorso ai danni del Bar Luna e Sole, sempre a San Polo, e di due colpi all’interno del centro commerciale Multiplo di Bagnolo il 26 ottobre, quando svaligiarono cartoleria e farmacia). All’elenco i carabinieri hanno aggiunto anche il furto subito dalla farmacia di Monticelli Terme (Parma) la notte del 5 settembre. Per entrambi anche la contestazione del reato di ricettazione per il possesso di due caschi semi-integrali rubati il 18 ottobre. Addala deve rispondere anche della ricettazione di uno scooter risultato rubato il 3 settembre, lo stesso utilizzato per raggiungere il negozio di telefonia di San Polo per il furto.

Nel corso delle indagini i due arrestati sono stati trovati in possesso anche di una pistola scacciacani senza tappo rosso, di alcune tessere con placca ed emblema dei carabinieri, di due apparecchi cb per intercettare le frequenze radio delle forze di polizia e di 7 ricetrasmittenti, utilizzate con ogni probabilità nel corso dei colpi per non essere intercettati.

