Finale: sotto controllo lo spaventoso incendio alla Ecobloks

L’incendio è scoppiato martedì sera: a prendere fuoco il materiale stoccato in magazzino. Sconosciute le cause, divampano le polemiche dei comitati di cittadini

FINALE (Modena) – Il violento incendio che ieri sera è divampato nella ditta Ecobloks a Canaletto è stato posto sotto controllo nella notte. A Prendere fuoco il materiale stoccato in magazzino.

Oltre 35 vigili del fuoco impegnati con 13 mezzi per estinguere il vasto rogo, la cui colonna di fumo era visibile a chilometri di distanza. Mattinata andata tra verifiche e controlli per i pompieri: ingenti i danni a macchinari e strutture. Le cause sono ovviamente ancora in corso di accertamento.

La fabbrica lavora scarti di legno per produrre pallet e da tempo ormai è in mezzo alle proteste dei comitati che ritengono quella attività dannosa per la salute dei cittadini.