Fava: “Liste? Renzi si assume una responsabilità gravosa”

Il segretario provinciale del Pd, in una nota nella quale emerge il disagio sulle scelte: “Il risultato non consente al territorio di esprimersi a pieno”

MODENA – “La responsabilità che si assume il segretario nazionale con le liste che sono state annunciate è senza dubbio gravosa”. Lo ha detto il segretario del Pd di Modena Davide Fava in una nota da cui emerge il disagio per le scelte sulle candidature nel territorio. Il percorso della federazione provinciale “è stato impeccabile: ha coinvolto tutti i livelli del partito, a partire dai circoli per arrivare alla direzione provinciale e alla sintesi affidata alla segreteria provinciale”.

Fava ha anche aggiunto: “Sintesi che è stata utilizzata dal segretario regionale Pd Paolo Calvano (che ringrazio per l’energia, il coraggio e la perseveranza nel tutelare Modena e tutte le Federazioni provinciali della Regione) come base di partenza per l’interazione sul tavolo romano”.

Tuttavia, per Fava “il risultato non consente, ritengo purtroppo, al territorio modenese di esprimere appieno le sue valenze (eccetto che per Stefano Vaccari, Matteo Richetti e Edoardo Patriarca che hanno già dimostrato di essere in grado di rappresentare le istanze modenesi a livello nazionale)”. Per la campagna elettorale “noi tutti faremo la nostra parte, ma raccomandiamo un’attenzione a chi verrà a raccogliere i nostri voti: noi modenesi non ci accontentiamo di essere spettatori, chi ci rappresenta deve prima imparare a guardarci negli occhi!”.