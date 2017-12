Fallimenti pilotati e acquisto di aziende in difficoltà: arrestato il socio occulto

MODENA – La Guardia di finanza di Modena ha arrestato un 38enne di Parma, F.C. le sue iniziali (ora detenuto in carcere), che secondo le indagini della procura sarebbe il socio occulto di un’organizzazione già coinvolta in due rilevanti inchieste che riguardarono, sempre nel Modenese, l’arresto di un consulente finanziario che portava le aziende al fallimento e, poco dopo, dell’imprenditore che acquistava ditte emiliane in difficoltà per ottenere dalle banche la liquidità necessaria a foraggiare lusso e la bella vita. Ora la guardia di Finanza ha individuato la mente dell’associazione a delinquere specializzata in bancarotte fraudolente e riciclaggio.

È nel 2015 che i finanzieri, con il coordinamento del procuratore capo Lucia Musti e del pm Marco Imperato iniziano ad indagare su quello che appare essere, a prima vista, il ‘semplice’ fallimento di una società di Carpi. I militari si accorgono però che qualcosa non torna, tra collegamenti con soggetti esteri, consulenze di professionisti residenti oltre confine e movimenti di denaro non giustificati. Iniziano, così, approfondimenti a più ampio raggio che portano a smantellare l’associazione a delinquere, con diciannove destinatari di misure cautelari e 48 indagati, per arrivare all’ultimo arresto dell’imprenditore 38enne.