Emilia Romagna: autobus gratis se hai l’abbonamento del treno. VIDEO

Al via da settembre l’integrazione tariffaria per il trasporto pubblico su ferro e gomma. Un risparmio da 150 euro all’anno per studenti e lavoratori pendolari. I dettagli dell’iniziativa promossa dalla Regione

REGGIO EMILIA – Risparmi in arrivo per i pendolari che si muovono in treno. Da settembre infatti gli abbonati al servizio ferroviario regionale potranno viaggiare in autobus gratis. I dettagli di questa innovazione tariffaria.

***

L’iniziativa si chiama “Mi muovo anche in città”, dal nome della tessera, appunto “Mi muovo”, ormai da diversi anni emessa dalle aziende del trasporto pubblico locale. Gli abbonamenti, mensili o annuali, al servizio ferroviario regionale, che dal primo settembre verranno acquistati e caricati su tale tessera, saranno validi per spostarsi gratis sugli autobus. Con lo stesso abbonamento del treno si potranno utilizzare le linee urbane su gomma delle città dell’Emilia-Romagna con più di 50mila abitanti.

Un risparmio medio, per pendolari, lavoratori e studenti, di oltre 150 euro all’anno.

Nella nostra provincia la platea interessata da questa integrazione tariffaria supera le quattromila persone. Per beneficiarne occorrerà validare l’abbonamento ferroviario a partire dal primo settembre, non prima.

Potranno viaggiare gratis in bus anche gli abbonati con destinazine o partenza da fuori regione, purché risiedano in Emilia-Romagna.

Oltre alle novità tariffarie, l’altro binario su cui si muove la Regione per incentivare il trasporto pubblico, dunque la mobilità sostenibile, è quello degli investimenti. Entro il 2019 un piano prevede di sostituire buona parte del materiale rotabile. Nel reggiano, determinante per migliorare la qualità trasporto su ferro sarà l’elettrificazione di tutte le tratte.

