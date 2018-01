Elezioni politiche, in Emilia Romagna la Lega Nord piglia tutto. VIDEO

REGGIO EMILIA – Presentati ieri sera i candidati alle prossime elezioni politiche. Non c’è voto disgiunto e non sono previste preferenze. Tra 35 giorni gli elettori si troveranno a votare con la nuova legge elettorale, il Rosatellum, con collegi uninominali e proporzionali. Ieri sera, come da programma, sono state presentate ufficialmente le liste per le elezioni politiche del 4 marzo. Ma se in casa Pd e Movimento 5 stelle i giochi ormai erano fatti, per tutta la giornata c’è stata invece grande fibrillazione nel centro destra dove ci sono state esclusioni accellenti, come Massimo Palmizio, coordinatore del partito di Silvio Berlusconi in Emilia-Romagna. Nella nostra regione, per i seggi uninominali, la Lega prevale su Forza Italia, con 15 candidati ai primi e sette ai secondi, con Fratelli d’Italia ferma a tre. Nel reggiano la Lega si prende quattro collegi uninominali su quattro, con quattro donne candidate: Agnese Zaghi, capogruppo della Lega a Finale Emilia, è nell’uninominale per la Camera a Reggio, nel collegio di Scandiano sempre in forza Lega la 46enne consigliera comunale di Rio Saliceto Maura Catellani. Al Senato candidata a Reggio un’altra leghista, Claudia Bellocchi mentre nel seggio che comprende anche Parma figura Maria Saponara. Nel collegio plurinominale per la Camera che comprende Reggio, Parma e Piacenza la lista della Lega è guidata dal reggiano segretario regionale Gianluca Vinci.

In Forza Italia c’è solo un seggio reggiano, è quello di Gianluca Nicolini, al quarto posto del listino della Camera, sulla carta con poche possibilità di essere eletto, ma comunque convinto di potersela giocare perchè – dice a Tg Reggio – i primi due posti sono occupati da persone candidate anche in altri collegi.

Per quello che riguarda Fratelli d’Italia, fra i reggiani sono in corsa Alberto Bizzocchi, quarto al plurinominale alla Camera e Roberta Rigon, consigliera comunale a Reggio nel gruppo Misto.

