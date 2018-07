Il dolore corre da Reggio Emilia al Brasile: chi era Michele Morsillo

La storia del 27enne morto venerdì in un incidente stradale in autostrada a Modena: pizzaiolo giovane e già affermato, lascia la moglie e un bimbo di nemmeno due anni

REGGIO EMILIA – Uno schianto mortale, una vita spezzata, un vuoto incolmabile e “tanta, tanta nostalgia”. Michele Morsillo, per tutti “Morsi”, ha lasciato ieri alle 4 del mattino la moglie “Lena” e il figlio Diego, di nemmeno due anni: quell’urto con la sua amata motocicletta lungo il tratto modenese dell’autostrada A1 gli è costato carissimo (la cronaca dell’incidente). Un dolore immenso per la famiglia e per i tanti amici o conoscenti che lo ricordano come un ragazzo buono, un lavoratore instancabile e pieno di energie. Il giovane lascia anche i genitori, con i quali aveva abitato nella zona di Sesso, e un fratello.

Michele era un affermato pizzaiolo e tre anni fa aveva inaugurato il suo primo locale “Na pizza” in via Adua, dove serviva una tradizionale pizza napoletana , cotta nel forno a legna. Insieme al fratello minore Stefano, che da Michele aveva ereditato la sua arte, aveva aperto “Panem et olium”, un altro ristornate-pizzeria in via Pasteur a San Maurizio.

Morsillo amava il Brasile ed era un appassionato lottatore di brazilian jiu jitsu: nel 2010 partì, con l’associazione “Il sorriso dei miei bimbi”, alla volta di Rio de Janeiro, cercando di trasmettere da reggiano l’arte marziale del Paese carioca ai bambini del luogo. E a quel viaggio ne seguirono altri. Frequentava anche il centro sociale Aq16, sempre attento alle questioni di disparità sociale.

Aveva incontrato la sua futura sposa, la dominicana Lenaverts Franco, durante uno dei suoi viaggi. Le nozze, avvenute a Reggio nel settembre del 2015, furono l’occasione per rivelare la dolce attesa di lei: “Sono due e siamo tre”. Un ricordo reso indelebile da Facebook. Nel dicembre dello stesso anno la nascita del piccolo Diego.

