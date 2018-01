Correggio: simulano un’aggressione, denunciati fidanzatini

Nei guai un 20enne del paese e una 19enne di Formigine. In piena notte hanno svegliato un residente dicendo di essere rimasti vittima di una rapina. In realtà, il giovane era soltanto ubriaco e per questo era caduto a terra

CORREGGIO (Reggio Emilia) – Mentre dormiva, in piena notte, è stato svegliato dal citofono che ha iniziato a suonare con insistenza. Affacciatosi alla finestra, l’uomo ha visto una ragazza che gli ha subito detto: “C’è un ragazzo che sta male, bisogna chiamare l’ambulanza, io ho il telefono scarico”.

Alla richiesta di essere più precisa, la giovane ha aggiunto: “E’ stato picchiato da tre persone, lì in fondo”. L’uomo, a quel punto, ha allertato i carabinieri reggiani che oltre a intervenire sul posto- via Fornacelle a Budrio – hanno anche chiamato il 118.

Il ragazzo, un 20enne residente a Correggio e in evidente stato di ubriachezza, aveva del sangue che gli colava dalla testa. Al riguardo i due fidanzati – la ragazza è stata poi identificata in una 19enne di Formigine (Mo) – hanno riferito che circa mezz’ora prima (alle 3 del mattino), mentre camminavano a piedi lungo la via, sono stati affiancati da un veicolo, di colore scuro, dal quale scendevano tre sconosciuti indicati di origini nordafricane, che hanno provato a impossessarsi della borsa della ragazza. L’intervento del fidanzato ha scongiurato il pericolo ma proprio in quell’occasione il giovane sarebbe stato colpito riportando un trauma cranico giudicato guaribile in 4 giorni dai sanitari dell’ospedale di Reggio Emilia dove è stato successivamente portato in ambulanza.

Successivamente, i due sono stati convocati in caserma perché il loro racconto presentava alcune falle. Messi con le spalle al muro, hanno confessato di essersi inventati tutto. Il ragazzo, ubriaco, era caduto accidentalmente a terra. I due sono stati quindi denunciati per concorso in simulazione di reato e procurato allarme.