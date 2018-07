Cerreto: ciclista cade in una scarpata e perde la memoria

VENTASSO (Reggio Emilia) – Poco dopo le 11 di questa mattina a Cerreto Laghi, nei pressi della strada carraia che collega il Passo della Scalucchia con quello del Cerreto, una ciclista di 43 anni di Formigine (Mo) è rimasta ferita dopo essere caduta con la propria mountain bike all’interno dell’evento denominato Appennino Bike Fest.

Sul posto i militari hanno appurato che la donna, a terra sanguinante, era cosciente ma aveva perso la memoria. Considerata la zona impervia e non raggiungibile da una ambulanza, sul posto è giunto anche personale del Soccorso alpino oltre a quello medico con l’elicottero da Pavullo. Dopo essere stata stabilizzata, la donna è stata messa su una barella, alzata con un verricello e trasportata in elicottero in ospedale a Bologna dove è giunta in condizioni di media gravità.