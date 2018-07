Cane finisce nel canale: salvato dai vigili del fuoco

CARPI (Modena) – I vigili del fuoco si cono calati in acqua per salvare un cane finito nel canale di via Roosevelt in zona Conad a Carpi.

L’animale, sfuggito ai proprietari, si è diretto sul fondo del corso d’acqua, ma poi non è più stato in grado di risalire la riva. I proprietari, preoccupati, hanno chiamato i soccorsi, i quali hanno prontamente recuperato il cane, riconsegnandolo tra le braccia dei padroni.