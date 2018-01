Dilettanti: risultati e classifiche di Serie D, Eccellenza e Promozione

REGGIO EMILIA – Seconda domenica di calcio dilettantistico del mese di gennaio. In Serie D, Eccellenza, Promozione e Terza Categoria reggiana si è disputata la seconda giornata del girone di ritorno. Ancora a riposo Prima e Seconda Categoria, che ripartiranno domenica 21 Gennaio.

In Serie D il Lentigione bissa la vittoria esterna del recupero di mercoledì scorso vincendo anche oggi in casa, contro una Vigor Carpaneto che non perdeva da metà ottobre. Punto importante anche per la Correggese, che ferma tra le mura amiche la seconda forza del campionato Fiorenzuola.

In Eccellenza nessuna vittoria per le squadre reggiane. L’attesissimo derby Rolo-Bagnolese termina a reti inviolate. Tonfo a sorpresa della Folgore Rubiera, sconfitta 0-3 a domicilio dal Sant’Agostino. Cade in trasferta il Bibbiano San Polo contro il Fiorano. Altro stop per la Casalgrandese, messa ko in casa dalla Solierese e giunta ormai alla quinta sconfitta consecutiva.

In Promozione girone A il Brescello ferma sull’1-1 la capolista Felino e raccoglie un punto. Stesso risultato per il Montecchio in trasferta contro la Fontana Audax. I ducali non vincono però da quattro partite.

Nel girone B continua la marcia del Campagnola, che vince in rimonta all’ultimo respiro il big match con La Pieve Nonantola. Secondo successo interno consecutivo per il Fabbrico, che regola il Ganaceto con il punteggio di 2-1 e si issa al terzo posto. Vittoria anche per la Scandianese: 3-1 al Maranello con doppietta di Rizzuto. Arcetana dilagante con il Polinago, i biancoverdi si impongono 5-2. Ko esterni per Riese e Luzzara, sconfitte rispettivamente da Cittadella Vis San Paolo e Virtus Camposanto, in entrambi i casi con il punteggio di 2-1. Successo di misura per il Castellarano contro il fanalino di coda Pgs Smile. Falkgalileo e Atletico Montagna si dividono la posta in palio: per i ragazzi di Vinceti si tratta del decimo risultato utile consecutivo, con quattro pareggi nelle ultime quattro gare giocate.

In Terza Categoria reggiana l’Athletic Correggio si aggiudica il big match con il Progetto Montagna e tocca quota otto vittorie di fila. Successo importante anche per il Celtic Boys Pratina, 4-0 sulla Plaza. Vincono Gualtierese, Virtus Bagnolo e Puianello, che tengono il passo.

RISULTATI E CLASSIFICHE

SERIE D GIRONE D:

Lentigione – Vigor Carpaneto: 2-1

Correggese – Fiorenzuola: 1-1

Imolese – Sangiovannese: 1-1

Romagna Centro – Forli’: 0-1

Mezzolara – Villabiagio: 1-1

Rimini – Tuttocuoio: 1-1

Aquila Montevarchi – Castelvetro: 4-1

Colligiana – Sammaurese: 1-2

Sporting Club Trestina – Sasso Marconi: 0-0

Vivi Altotevere Sansepolcro – Pianese: 3-1

CLASSIFICA: Rimini 45, Fiorenzuola 43, Villabiagio 41, Imolese 37, Forlì 35, Aquila Montevarchi 34, Sangiovannese 33, Lentigione 31, Vigor Carpaneto 28, Romagna Centro 28, Sammaurese 28, Pianese 27, Tuttocuoio 25, Castelvetro 23, Sasso Marconi 22, S.C. Trestina 22, V.A Sansepolcro 21, Mezzolara 18, Colligiana 17, Correggese 15.

ECCELLENZA GIRONE A:

Fiorano – Bibbiano San Polo: 1-0

Pallavicino – San Felice: 1-1

Salsomaggiore – Virtus Castelfranco: 0-2

Rolo – Bagnolese: 0-0

Casalgrandese – Solierese: 1-2

Fidentina – Rosselli Mutina: 2-3

Folgore Rubiera – Sant’Agostino: 0-3

Sanmichelese Sassuolo – Agazzanese: 0-4

Nibbiano & Valtidone – Axys Zola: 1-1

CLASSIFICA: Axys Zola 40, Rolo 36, Bagnolese 35, Rosselli Mutina 35, Folgore Rubiera 33, Virtus Castelfranco 32, Fiorano 31, Agazzanese 29, Sanmichelese Sassuolo 29, Solierese 28, Pallavicino 26, Sant’Agostino 25, Nibbiano Valtidone 23, San Felice 18, Fidentina 15, Salsomaggiore 14, Bibbiano San Polo 14, Casalgrandese 5.

PROMOZIONE GIRONE A:

Terme Monticelli – Colorno: 0-1

Fontana Audax – Montecchio: 1-1

Marzolara – Borgo San Donnino: 2-2

Brescello – Felino: 1-1

Carignano – Viarolese: 0-0

Langhiranese – Castellana: 1-4

Medesanese – Noceto: 1-0

Gotico Garibaldina – San Secondo Parmense: 2-1

Piccardo Traversetolo – Biancazzurra: 2-0

CLASSIFICA: Piccardo Traversetolo 43, Felino 43, Colorno 41, Langhiranese 31, Medesanese 30, Gotico Garibaldina 30, Castellana 28, Brescello 26, Noceto 26, Marzolara 24, Viarolese 24, Borgo San Donnino 23, Montecchio 20, Carignano 19, Biancazzurra 19, Fontana Audax 18, Terme Monticelli 8, San Secondo 8.

PROMOZIONE GIRONE B:

Formigine – Castelnuovo: 2-0

Scandianese – Maranello: 3-1

Arcetana – Polinago: 5-2

Fabbrico – Ganaceto: 2-1

Campagnola – La Pieve Nonantola: 2-1

Virtus Camposanto – Luzzara: 2-1

Cittadella Vis San Paolo – Riese: 2-1

Falkgalileo – Atletico Montagna: 1-1

Castellarano – Pgs Smile: 1-0

CLASSIFICA: Campagnola 41, Cittadella Vis San Paolo 37, La Pieve Nonantola 33, Fabbrico 33, Scandianese 31, Formigine 30, Arcetana 29, Riese 28, Luzzara 27, Castellarano 25, Atletico Montagna 24, Falkgalileo 23, Maranello 19, Virtus Camposanto 19, Castelnuovo 19, Ganaceto 18, Polinago 15, Pgs Smile 8.

TERZA CATEGORIA REGGIO EMILIA:

Gualtierese – Invicta Gavasseto: 2-0

Virtus Bagnolo – Real San Prospero: 2-0

Borzanese – Puianello: 2-3

La Combriccola Di Casale – Massenzatico: 0-0

Rubiera Calcio – Collagna: 0-0

Celtic Boys Pratina – Plaza Football Club: 4-0

Athletic Correggio – Progetto Montagna: 3-1

Black Borgo – Real Reggiano: 2-2

Sporting Tre Croci – Pol. Quaresimo: 2-1

CLASSIFICA: Celtic Boys Pratina 36, Gualtierese 36, Athletic Correggio 36, Virtus Bagnolo 34, Progetto Montagna 33*, Plaza Fc 32, Puianello 30*, Real Reggiano 26, Borzanese 25, Collagna 25, Combriccola di Casale 24, Massenzatico 24, Sporting Tre Croci 22, Rubiera Calcio 20, Polisportiva Quaresimo 18*, Black Borgo 11, Real San Prospero 11*, Invicta Gavasseto 5. (*una partita in meno)

