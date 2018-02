Calcio dilettanti, risultati e classifiche dalla Serie D alla Terza Categoria

Torna a vincere il Lentigione, che supera l’Aquila Montevarchi, in Eccellenza la Folgore Rubiera si aggiudica il derby con il Rolo. In Promozione il Brescello ferma la capolista Colorno sul pari

REGGIO EMILIA – Si è conclusa un’altra domenica di calcio dilettantistico. In Serie D ventiseiesima giornata, mentre in Eccellenza e Promozione turno numero ventitré. In Prima Categoria la giornata in questione era la diciannovesima, in Seconda Categoria la diciassettesima e in Terza Categoria la ventitreesima.

Nel campionato di Serie D il Lentigione torna al successo dopo due turni, superando in casa l’Aquila Montevarchi grazie ai gol di Radoi e Roma. Zona playoff che dista ora due punti per i rivieraschi. La Correggese, pur in dieci uomini per l’ultima mezz’ora per l’espulsione di Laplace, riesce a portare a casa un punto sul campo della Sammaurese, accorciando a tre le lunghezze che la separano dalla salvezza diretta.

In Eccellenza due derby reggiani: la Bagnolese in trasferta ha ragione della Casalgrandese con un 3-0 siglato dalla doppietta di Meneghinello e dalla quattordicesima rete di Zampino e si porta al terzo posto solitario. La Folgore Rubiera al Valeriani supera il Rolo grazie alle reti di Lusoli e Barozzi, provando a risalire la china. Bene anche il Bibbiano/San Polo, che vince il fondamentale scontro-salvezza con il San Felice: in rete Picchi e Remigini.

In Promozione amara rimonta subita dal Montecchio nel girone A: i ducali avanti 2-1 subiscono due gol nel recupero e cadono in trasferta contro la Langhiranese. Ottimo punto per il Brescello, raccolto in casa contro la capolista Colorno al termine di una gara gagliarda, giocata a viso aperto dai ragazzi di Piccinini. Si riprende la Piccardo Traversetolo, vittoriosa in casa contro il Terme Monticelli. Nel girone B il Campagnola non lascia scampo a nessuno: vittoria anche contro un’Arcetana che arrivava da quattro successi in fila e vetta della classifica che rimane saldamente nelle mani dei rosanero. Importante successo del Fabbrico, che si prende la terza piazza solitaria vincendo in casa 2-1 contro La Pieve Nonantola. Colpo esterno del Polinago, capace di vincere a Scandiano contro i padroni di casa della Scandianese. Rimedia un ko anche la Riese, sconfitta in trasferta dal Ganaceto. Terzo pareggio consecutivo per il Luzzara di Glielmi, che blocca sullo 0-0 il Formigine. Stesso punteggio tra Falkgalileo e Maranello. Tante reti nella gara tra Virtus Camposanto e Castellarano, con i reggiani che raccolgono il definitivo 3-3 a circa dieci minuti dal termine. Un punto in trasferta per l’Atletico Montagna, nello 0-0 con il Castelnuovo Rangone.

In Prima Categoria girone B termina in parità la sfida in zona playoff tra Boretto e Solignano. Ancora sconfitte Povigliese e Levante. Nel raggruppamento C il Vezzano espugna il campo del Crevalcore e si riprende la vetta, in virtù del pari tra Modenese e Castelnovese/Meletolese. Quinta vittoria consecutiva per il San Faustino, che nel finale espugna Guastalla. Pari tra Reggiolo e Rubierese. Nel gruppo D terzo successo consecutivo della Vianese. Termina ancora ko il Baiso/Secchia, mentre il Casalgrande raccoglie un buon punto contro la Vignolese. Hurrà esterno per la Cerredolese sul campo del Levizzano di Baiso.

In Seconda Categoria girone D continua il testa a testa per il secondo posto tra Virtus Calerno e Campeginese, entrambe vittoriose. Quinto pari consecutivo per il Gattatico, terzo successo in fila per il Novellara. Tornano a vincere Sporting Cavriago, Cadelbosco e Sporting Club Sant’Ilario. Nel gruppo E il Quatto Castella tocca quota nove alla voce “successi consecutivi”. Il Roteglia ritrova la vittoria dopo sette sconfitte di seguito, grazie al 3-4 sul campo del Veggia. Nel girone F la Sammartinese coglie tre punti contro gli Young Boys Cognentese, mentre Masone e Daino Santa Croce si spartiscono la posta in palio. Un punto incamerato anche per Santos, Viaemilia, Virtus Mandrio e Reggio Calcio.

In Terza Categoria reggiana vincono le prime della classe. L’Athletic Correggio arriva a undici vittorie consecutive e si prende la vetta solitaria in virtù del rinvio della gara tra Collagna e Progetto Montagna. Successi per Gualtierese, Virtus Bagnolo e Celtic Boys Pratina. Ben otto reti (3-5) tra Invicta Gavasseto e Massenzatico.

Martedì alle 23 guarda gol e video sintesi delle partite su Telereggio (canale 14) all’interno di #91° Minuto e on demand su Reggionline.

RISULTATI E CLASSIFICHE

SERIE D GIRONE D:

Lentigione – Aquila Montevarchi: 2-0

Sasso Marconi – Castelvetro: 1-0

Imolese – Romagna Centro: 2-2

Sammaurese – Correggese: 0-0

Vigor Carpaneto – Vivi Altotevere Sansepolcro: 2-1

Forlì – Pianese: 2-3

Colligiana – Sporting Club Trestina: 2-0

Sangiovannese – Rimini: 0-1

Tuttocuoio – Mezzolara: 0-1

Villabiagio – Fiorenzuola: 4-2

CLASSIFICA: Rimini 58, Villabiagio 49, Imolese 47, Fiorenzuola 46, Forlì 43, Lentigione 41, Sangiovannese 40, Romagna Centro 37, Aquila Montevarchi 36, Sammaurese 36, Pianese 35, V. Carpaneto 33, Sasso Marconi 30, S.C. Trestina 27, Tuttocuoio 26, Mezzolara 26, Castelvetro 25, Correggese 24, Colligiana 24, V.A. Sansepolcro 22.

ECCELLENZA GIRONE A:

Fiorano – Sant’Agostino: 1-0

Pallavicino – Rosselli Mutina: 2-3

Salsomaggiore – Nibbiano & Valtidone: 0-0

Casalgrandese – Bagnolese: 0-3

Fidentina – Axys Zola: 0-0

Folgore Rubiera – Rolo: 2-0

Agazzanese – Solierese: 1-1

Sanmichelese Sassuolo – Virtus Castelfranco: 0-2

Bibbiano San Polo – San Felice: 2-0

CLASSIFICA: Axys Zola 48, Rosselli Mutina 45, Bagnolese 42, Fiorano 40, Rolo 39, V. Castelfranco 38, Folgore Rubiera 38, Solierese 36, Agazzanese 35, Sanmichelese Sassuolo 33, Sant’Agostino 32, Pallavicino 30, Nibbiano Valtidone 29, San Felice 21, Salsomaggiore 18, Bibbiano/San Polo 18, Fidentina 17, Casalgrandese 6.

PROMOZIONE GIRONE A:

Fontana Audax – Viarolese: 1-1

Marzolara – Carignano: 0-1

Brescello – Colorno: 2-2

Langhiranese – Montecchio: 3-2

San Secondo Parmense – Castellana: 1-3

Medesanese – Borgo San Donnino: 0-1

Gotico Garibaldina – Felino: 2-1

Noceto – Biancazzurra: 2-2

Piccardo Traversetolo – Terme Monticelli: 2-0

CLASSIFICA: Colorno 51, Felino 50, Piccardo Traversetolo 49, Gotico Garibaldina 40, Castellana 35, Langhiranese 34, Noceto 34, Medesanese 33, Brescello 31, Borgo San Donnino 30, Viarolese 28, Marzolara 26, Biancazzurra 26, Montecchio 25, Carignano 25, Fontana Audax 22, Terme Monticelli 14, San Secondo 8.

PROMOZIONE GIRONE B:

Formigine – Luzzara: 0-0

Scandianese – Polinago: 1-3

Castelnuovo – Atletico Montagna: 0-0

Fabbrico – La Pieve Nonantola: 2-1

Campagnola – Arcetana: 3-1

Virtus Camposanto – Castellarano: 3-3

Cittadella Vis San Paolo – Pgs Smile: 2-0

Ganaceto – Riese: 1-0

Falkgalileo – Maranello: 0-0

CLASSIFICA: Campagnola 50*, Cittadella Vis San Paolo 44*, Fabbrico 41, Formigine 38, Arcetana 38, Scandianese 34*, La Pieve Nonantola 33, Riese 33, Luzzara 30, Falkgalileo 28, Castellarano 27*, Atletico Montagna 26*, Polinago 25*, Ganaceto 24*, Maranello 23*, Castelnuovo 20*, Virtus Camposanto 20, Pgs Smile 11*. (*una partita in meno)

PRIMA CATEGORIA GIRONE B:

Boretto – Solignano: 2-2

Fornovo – Ghiare: 0-0

Basilica 2000 – Unione Calcio Casalese: 0-2

Lesignano – Povigliese: 2-1

Borgotaro – Viadana: 1-2

Levante – Real Val Baganza: 0-1

Bardi – Sorbolo: 1-1

Il Cervo Collecchio – Valtarese: 1-3

CLASSIFICA: U.C. Casalese 38, Viadana 37, Basilica 2000 33, R.V. Baganza 33, Solignano 32, Boretto 31, Valtarese 29, Sorbolo 27, Ghiare 25, Fornovo 24, Borgotaro 21, Bardi 20, Povigliese 18, Levante 18, Lesignano 17, Il Cervo Collecchio 9.

PRIMA CATEGORIA GIRONE C:

Guastalla – San Faustino: 0-1

Boca Barco – Vis San Prospero: 2-2

Crevalcore – Vezzano: 1-3

Reggiolo – Rubierese: 1-1

Quarantolese – Virtus Libertas: 2-0

Cavezzo – San Prospero Correggio: 0-0

Modenese – Castelnovese Meletolese: 1-1

Circolo Anspi Giovanni XXIII – Atletic Cdr: 1-3

CLASSIFICA: Vezzano 40*, Castelnovese/Meletolese 39, Virtus Libertas 32, Vis San Prospero 31, Quarantolese 29, Atletic Cdr 29, Modenese 29, San Faustino 25, Crevalcore 23, Cavezzo 22, Rubierese 22, Reggiolo 21, Boca Barco 20, San Prospero Correggio 19, Circolo Anspi Giovanni XXIII 16*, Guastalla 14. (*una partita in meno)

PRIMA CATEGORIA GIRONE D:

Casalgrande – Vignolese 1907: 2-2

Levizzano – Cerredolese: 1-3

Colombaro – Baiso Secchia: 2-0

Flos Frugi – Spilamberto: 0-0

Lama 80 – Pavullo Fcf: rinviata

Levizzano Rangone – Monteombraro: 0-3

Castellettese – Vianese: 1-2

San Damaso – San Cesario: 0-2

CLASSIFICA: Monteombraro 37, Pavullo Fcf 33*, Vignolese 33, Cerredolese 33, Baiso Secchia 30**, Vianese 28, Colombaro 27, Levizzano R. 26, Castellettese 22, Lama 80 21*, Flos Frugi 20, Levizzano 20, Casalgrande 19**, San Damaso 18, San Cesario 15, Spilamberto 15. (*una partita in meno, **una partita in più)

SECONDA CATEGORIA GIRONE D:

Fc 70 Sant’Ilario – Virtus Calerno: 1-3

Cavriago – Sporting Club Sant’Ilario: 1-3

Campeginese – Tortiano: 2-1

Cadelbosco – Progetto Intesa: 1-0

Gattatico – Team Traversetolo: 1-1

Novellara – Team Carignano 2003: 3-2

Arsenal – Sporting Cavriago: 0-1

CLASSIFICA: Team Traversetolo 41, Virtus Calerno 33, Campeginese 30, Team Carignano 23, Sporting Cavriago 22, Novellara 22, Arsenal 21, Fc 70 20, Gattatico 18, Progetto Intesa 17, Cadelbosco 16, S.C. Sant’Ilario 14, Cavriago 14, Tortiano 10.

SECONDA CATEGORIA GIRONE E:

Ligonchio – Villa Minozzo: rinviata

Barcaccia – Real Casina: 2-0

Montecavolo – Fellegara: 2-0

Terre Di Canossa – Quattro Castella: 1-2

Ramiseto Cervarezza – Boiardo Maer: rinviata

Veggia – Roteglia: 3-4

United Albinea – Fc Cavola: 2-2

CLASSIFICA: Quattro Castella 41, Barcaccia 36, Montecavolo 28, United Albinea 28, Fellegara 27, Veggia 24, Terre Di Canossa 22, Real Casina 22, Villa Minozzo 21*, Fc Cavola 19, Boiardo Maer 14*, Roteglia 12, Ramiseto Cervarezza 9*, Ligonchio 3*. (*una partita in meno)

SECONDA CATEGORIA GIRONE F:

Sammartinese – Young Boys Cognentese: 3-0

Reggio Calcio – Virtus Mandrio: 1-1

Quattro Ville – Campogalliano: 3-1

Masone – Daino Santa Croce: 1-1

Virtus Campogalliano – Viaemilia: 1-1

United Carpi – Virtus Cibeno: 0-0

Mutina Sport – Santos 1948: 2-2

CLASSIFICA: Mutina Sport 37, V. Campogalliano 33, United Carpi 30, Sammartinese 28, Virtus Cibeno 28, Masone 24, Santos 1948 23, Campogalliano 18, Daino S.C. 17, Virtus Mandrio 15, Viaemilia 15, Reggio Calcio 14, Quattro Ville 13, Young Boys C. 13.

TERZA CATEGORIA REGGIO:

Gualtierese – Pol. Quaresimo: 4-0

Virtus Bagnolo – Plaza Football Club: 2-0

Collagna – Progetto Montagna: rinviata

Invicta Gavasseto – Massenzatico: 3-5

La Combriccola Di Casale – Puianello: 1-3

Rubiera Calcio – Real San Prospero: 1-1

Celtic Boys Pratina – Real Reggiano: 1-0

Athletic Correggio – Borzanese: 3-1

Sporting Tre Croci – Black Borgo: 4-0

CLASSIFICA: Athletic Correggio 45, Gualtierese 43, Virtus Bagnolo 43, Progetto Montagna 42*, Celtic Boys Pratina 40, Plaza Fc 36, Puianello 34, Sporting Tre Croci 31, Collagna 28*, Borzanese 28, Combriccola di Casale 27, Massenzatico 27, Real Reggiano 26, Rubiera Calcio 24, Polisportiva Quaresimo 19, Real San Prospero 16, Black Borgo 14, Invicta Gavasseto 5. (*una partita in meno)