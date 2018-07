Bonaccini: “Sindaci senza bandiera stanno governando bene”. VIDEO

BOLOGNA – “Io credo che un nuovo centrosinistra abbia tutte le carte in regola per potercela fare”. Il presidente Stefano Bonaccini non nasconde la preoccupazione per una partita che si preannuncia durissima, ma rivendica il fatto di aver governato la Regione con una maggioranza di centrosinistra, senza che ci sia mai stato in questi anni un solo giorno di crisi. Nei giorni scorsi Bonaccini si è detto disponibile a proseguire con un secondo mandato. Intanto, Movimento 5 Stelle e Lega si dicono pronte a conquistare la Regione.

Oggi in Emilia Romagna il centrosinistra governa in otto capoluoghi su dieci, ma secondo Bonaccini non si deve fare l’errore, anche in questa terra, di sottovalutare la profonda crisi del Pd. C’è la necessità di un cambiamento di passo, che potrebbe partire dall’annuncio di Nicola Zingaretti di volersi candidare alla guida del Pd. Un partito che se da una parte va rifondato per provare a riavvicinare gli elettori, dall’altra si deve mostrare aperto alla società civile. “Serve un centrosinistra largo – precisa il governatore – fatto non solo dai partiti attuali, ma aperto a quel civismo senza bandiere di partito che vede tanti sindaci governare bene in questa regione”.

Secondo il segretario del Pd dell’Emilia Romagna Paolo Calvano la disponibilità del presidente Bonaccini per un secondo mandato è un’ottima notizia: “Condivido – aggiunge – l’urgenza di rilanciare l’azione del nostro partito, a tutti i livelli”.

