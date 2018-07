Boateng al Sassuolo: in tribuna la splendida Melissa Satta

SASSUOLO (Modena) – Kevin Prince Boateng, centrocampista ghanese, dopo le passate esperienze in Italia con Genoa e Milan, torna in Serie A firmando un biennale con il Sassuolo. Si attende solo l’annuncio ufficiale, ma l’accordo è stato trovato. Boateng giocherà quindi al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Si tratta certamente di un innesto importante per il centrocampo neroverde, ma gli occhi del pubblico maschile si poseranno spesso tra i seggiolini della tribuna autorità. L’ex Milan, infatti, porterà con sé un altro grande colpo di mercato: la moglie. Melissa Satta, ex velina di Striscia e presenza fissa alla trasmissione calcistica Tiki Taka, ha addirittura insistito per il ritorno in Italia del marito, che era a un passo dal Crystal Palace.

Arriva poi un’importante conferma per il team del patron Squinzi, Alessandro Matri (e con lui, l’altra ex velina Federca Nargi) rimarrà a Reggio per un’altra stagione.

Mentre i 2 bomber tenteranno di distogliere l’attenzione del pubblico dalle rispettive dame con le loro giocate, Satta e Nargi si contenderanno il titolo di reginetta del Mapei Stadium. Chi avrà la meglio? L’unica certezza: il boom di abbonamenti, tutti rigorosamente in tribuna.

calcio

serie a

Sassuolo

Federica Nargi

Melissa Sassa

Kevin Prince Boateng