Bibbiano: acquista auto online, non la paga e cerca di rivenderla

I carabinieri di Bibbiano hanno denunciato per truffa un foggiano residente a Modena. Aveva pagato i 12mila euro richiesti con un assegno non valido

BIBBIANO (Reggio Emilia) – Di norma, sui siti di offerte dietro l’offerente si può nascondere, in qualche caso, un truffatore. In questo, invece, è l’inserzionista la vittima del raggiro.

Il furbo acquirente, infatti, oltre a non pagare l’importo di 12mila euro concordato per l’acquisto di una Renault Clio, l’ha rimessa in vendita sempre su internet. La naturale conseguenza per quest’ultimo, un foggiano residente a Modena, è stata la denuncia per truffa che i carabinieri di Bibbiano hanno inoltrato dopo che la vittima, un 30enne del paese, si era recato in caserma.

Tutto ha avuto inizio lo scorso gennaio con l’inserzione pubblicata su un noto sito di annunci. Accordatisi sulla somma da pagare, l’acquirente ha manifestato la volontà di acquistare l’auto consegnando, dopo il passaggio di proprietà, un assegno postale che compilava per l’importo richiesto, sottoscrivendolo davanti al venditore. Quando quest’ultimo, posto all’incasso l’assegno, ha appreso che la firma era apocrifa, ha contattato l’acquirente ricevendo le rassicurazioni del caso: avrebbe provveduto al pagamento attraverso un bonifico, che però non è mai stato eseguito.

Materializzato di essere rimasto vittima di una truffa, il giovane si è rivolto ai carabinieri che hanno avviato le indagini risalendo all’indagato che stava già cercando di piazzare la vettura online con tanto di foto a corredo della sua inserzione.