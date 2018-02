Basket, risultati e classifiche del campionato di Promozione

REGGIO EMILIA – Terza giornata di ritorno del girone A di Promozione. Solo quattro partite giocate, due vittorie esterne (Vico a Salsomaggiore per 68-61, e Planet Basket a Gelso per 68-60). Vincono in casa Cortemaggiore contro Nuova Cupola per 52-51 e la capolista Cus Parma contro Pontedellolio per 77-51. Stasera alle 21.30 Rosta Nuova contro Basketreggio e domani alle 20 Magik Parma contro Sant’Ilario. Riposa Borgotaro.

Classifica: Cus Parma 30, Cortemaggiore 20, Planet 18, Basketreggio, Vico, Gelso 16, Pontedellolio 14, Borgotaro, Sant’Ilario, Nuova Cupola, Salsomaggiore 12, Magik 10, Rosta Nuova 0.

Seconda giornata del girone di ritorno girone B. Solo tre vittorie esterne: Correggio a Sassuolo contro Schiocchi per 63-41, Scandiano che si aggiudica il derby in casa del Boiardo per 86-61 e Novellara vincente a Fiorano per 92-75. Vicono in casa Luzzara contro Magreta per 77-58, Reggiolo contro Canossa per 76-65 e Campagnola contro Casina per 62-56.

Classifica: Novellara 24, Scandiano*, Correggio 22, Campagnola 20, Reggiolo* 18, Casina 12, Schiocchi 10, Luzzara, Boiardo 8, Formigine, Canossa 4, Magreta 2.

* una partita in meno

Come visto, la Radio Bruno Campagnola ha ospitato lo Sport Club Casina in uno dei match di cartello. Gli ospiti partono molto determinati dimostrando di conoscere molto bene i giochi dei padroni di casa e grazie ai propri lunghi conducono per quasi tutta la prima frazione di gioco, che termina con un +3 a loro favore. Nel secondo periodo Campagnola chiude le trame in difesa, e grazie a diverse ripartenze impone il proprio gioco, portandosi a condurre a +6 all’intervallo lungo.

Il rientro in campo è tutto di marca ospite, con i lunghi avversari che dominano sotto le plance e Campagnola che fatica a trovare la via del canestro. Il contro break porta gli ospiti avanti di una lunghezza al termine del terzo quarto.

La zona 3-2 dell’ultimo quarto da parte di Casina non sortisce l’effetto sperato, con Campagnola che riesce ad allungare, sebbene solo nella seconda metà della frazione, conducendo anche di 10 lunghezze a 2′ dal termine e chiudendo il match 62-56.

IL TABELLINO

Radio Bruno Campagnola – Sport Club Casina: 62-56

Radio Bruno Campagnola: Fregni 4, Delbue 8, Pirondini 8, Soccetti 2, Sueri 5, M. Rustichelli 10, Carnevali 7, Lombardini 7, Piccinini 8, Torreggiani ne, Carpi 3. All: Nanetti.

Sport Club Casina: Penserini, Filippi, Menechini 2, F. Vezzosi 16, Meglioli, M. Vezzosi, Mammi 10, Costi 11, Nasi 11, Benvenuti 6. All: Bellezza.

Arbitri: Samuele Casi e Matteo Moratti.

Parziali: 16-19; 34-28; 42-43.