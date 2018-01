Basket, la situazione in Promozione alla fine del girone d’andata

REGGIO EMILIA – Si è concluso il girone di andata del campionato di basket di Promozione. Nel girone A si sono registrate 4 vittorie esterne (Pontedellolio a Vico per 58-45, Gelso contro Nuova Cupola per 58-51, Cus Parma contro Salsomaggiore per 71-63 e Borgotaro contro Rosta Nuova per 70-40). Hanno vinto in casa Cortemaggiore contro Planet per 64-57 e Basketreggio contro Sant’Ilario 67-45. Ha riposato il Magik Parma.

La classifica: CUS Parma 24, Basketreggio, Cortemaggiore 16, Vico Basket, Planet Basket, Gelso 14, Pontedellolio, Valtarese 12, Nuova Cupola 10, Salsomaggiore, Magik, Sant’Ilario 8, Rosta Nuova 0.

Nel girone B il girone d’andata si è chiuso con due squadre al comando a 20 punti (Novellara e Scandiano), con la prima in vantaggio grazie allo scontro diretto. Cinque le vittorie fuori casa (Novellara a Casina per 66-54, Reggiolo con Boiardo Scandiano per 66-63, Correggio con Canossa per 85-65, Scandiano a Luzzara per 86-81 e Campagnola a Magreta per 73-58). Vincono in casa gli Schiocchi con Formigine 69-43.

La classifica: Novellara, Scandiano 20, Correggio 18, Campagnola, Reggiolo 16, Schiocchi, Casina 10, Boiardo 8, Luzzara 6, Formigine 4, Magreta, Canossa 2.

Il tabellino

Pallacanestro Magreta – Radio Bruno Basket Campagnola 58-73

Pallacanestro Magreta: Venturelli, Lanzellotto 9, Lanzellotto, Guidetti 12, Balistrazzi 3, Kashin 3, Bertoni 12, Balzino 5, Marcheselli 5, Bernabei 9, All: Garofalo.

Radio Bruno Basket Campagnola: Fregni 7, Delbue 12, Pirondini 15, R. Piuca 3, Sueri 3, M. Rustichelli 10, Carnevali 6, Lombardini 4, Piccinini 4, Torreggiani 4, Carpi 5, All: Nanetti.

Arbitri: Valerio Ragusa di Modena, Stefano Barigazzi di Carpi

Parziali: 15-26, 24-46, 38-57.

La cronaca. L’ultimo match del girone di andata vede la Radio Bruno ospite di Magreta. Gli ospiti partono subito forte, con Pirondini sugli scudi (autore di 15 punti nel primo quarto), che permette alla propria squadra di chiudere la frazione a +11. Nel secondi 10′ di gioco, Campagnola continua a difendere forte, e trova canestri da M. Rustichelli e Delbue, aumentando il divario all’intervallo lungo a +22. Nella ripresa gli ospiti entrano in campo con meno determinazione, lasciando tiri aperti ai padroni di casa, che puntualmente concretizzano, vincendo la frazione e riducendo il divario di 3 lunghezze. Trend dei padroni di casa che persiste anche nell’ultima frazione di gioco, riavvicinandoli fino a -7 ad un paio di minuti dal termine, quando Campagnola ricomincia a giocare come ad inizio partita, chiudendo il match 73-58. Mvp: Pirondini.